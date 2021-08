O szykowanej przez kibiców Legii zemście donoszą chorwackie media przed dzisiejszym pojedynkiem warszawskiej ekipy z Dinamem Zagrzeb w eliminacjach Ligi Mistrzów. Fani obu klubów starli się już tydzień temu w Zagrzebiu. Przed rewanżem kibice Legii wysyłać mieli do sympatyków Dinama wiadomości w mediach społecznościowych. „Czekamy na Was w Warszawie! (…) Wojsko będzie musiało przyjechać do stolicy!” – to fragment jednej z nich.

REKLAMA