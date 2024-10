"Byłby głupi, gdyby nie skorzystał"

Jak przyznał Szczęsny, początkowo miał wątpliwości, czy jest gotów na "nowe wyzwania zawodowe", ale rodzina i przyjaciele stwierdzili, że "byłby głupi, gdyby nie skorzystał z tej szansy".

Polak był we wtorek obecny na trybunach Montjuic, gdzie podczas remontu Camp Nou swoje mecze rozgrywa pierwsza drużyna Barcelony. Klub z Katalonii rozbił 5:0 Young Boys Berno w 2. kolejce Ligi Mistrzów, a dwie bramki zdobył Lewandowski, najlepszy strzelec drużyny w tym sezonie.

Byłem wczoraj na boisku i uważam, że drużyna jest niesamowita. To dla mnie ekscytujące wyzwanie, do którego podchodzę z energią i entuzjazmem. Jestem gotowy do pracy - powiedział Szczęsny.