Bramkarz Juventusu Turyn Wojciech Szczęsny będzie pauzował przez ok. 20 dni z powodu urazu mięśnia uda - poinformował jego klub na oficjalnej stronie internetowej. Polski piłkarz doznał kontuzji w niedzielnym meczu towarzyskim z Atletico Madryt.

Wojciech Szczęsny / Riccardo Giordano / ipa-agency.n / PAP/PA

"Z powodu dyskomfortu, jaki odczuwał pod koniec pierwszej połowy spotkania z Atletico Madryt Wojciech Szczęsny dziś rano przeszedł badania. Wykazały one lekkie naderwanie mięśnia lewego uda. Powrót do występów w meczach zajmie ok. 20 dni" - napisano.

Reprezentant Polski opuści pierwsze mecze "Starej Damy" w rozpoczynającym się w sobotę sezonie włoskiej Serie A: z Sassuolo 15 sierpnia, Sampdorią Genua 22 sierpnia i być może z Romą 27 sierpnia.



Szczęsny jest piłkarzem Juventusu od początku sezonu 2017/18. W barwach tego zespołu rozegrał ponad 170 spotkań. Jest trzykrotnym mistrzem Italii, zdobywcą czterech Pucharów i dwóch Superpucharów Włoch.