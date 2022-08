Robert Lewandowski w wywiadzie dla hiszpańskiej telewizji powiedział, że Bayern Monachium nie będzie miał problemów ze zdobywaniem bramek w tym sezonie. "Nie mam wątpliwości, że beze mnie dalej będą strzelać gole" - zaznaczył polski napastnik.

Robert Lewandowski / AA/ABACA / PAP/Abaca

Robert Lewandowski, który w lipcu przeniósł się z Bayernu Monachium do Barcelony, nie ma wątpliwości, że jego poprzedni klub nie będzie miał problemu ze zdobywaniem bramek. "Inni piłkarze będą strzelać więcej goli niż w poprzednich latach" - ocenił 33-letni Polak.

Bayern Monachium rozegrał w tym sezonie dwa spotkania o stawkę i zdobył w nich 11 bramek. Najpierw ograł RB Lipsk 5:3 w Superpucharze Niemiec, a następnie rozbił Eintracht Frankfurt 6:1 w pierwszej kolejce Bundesligi.

W ostatnich latach to Robert Lewandowski był najskuteczniejszym strzelcem tego zespołu. W klubowej klasyfikacji wszech czasów polski napastnik zajmuje drugie miejsce - strzelił 344 bramki w 375 meczach o stawkę. Zapewnił jednak, że nie martwi się o skuteczność kolegów.

Nie mam wątpliwości, że beze mnie dalej będą strzelać gole. Jestem pewien, że inni piłkarze będę zdobywać więcej bramek niż w poprzednich latach. Potrafią się dostosowywać i dysponują tak dużą jakością, że drużynie nie jest potrzebna klasyczna "dziewiątka" - stwierdził Lewandowski w wywiadzie dla telewizji Sport1.

Lewandowski wyróżnił Musialę

Bardzo dobre oceny za oba mecze Bayernu w tym sezonie zebrał 19-letni Jamal Musiala.

"Bambi" to szczególny talent, taki jak Pedri, Gavi czy Ansu Fati w Barcelonie. Robi wrażenie, jak szybko dojrzał i dopasował się poziomem do Bayernu, a do tego jak bardzo chce się rozwijać i uczyć. Niesamowicie drybluje tymi swoimi długimi nogami. Jestem pewien, że będzie coraz lepszy, przed nim wielka przyszłość - powiedział kapitan reprezentacji Polski.

Jego zdaniem, jeszcze do niedawna najpoważniejszym kandydatem do tytułu króla strzelców był sprowadzony z Ajaxu Amsterdam do Borussii Dortmund Sebastien Haller. Piłkarz z Wybrzeża Kości Słoniowej ma jednak zdiagnozowany nowotwór i na razie nie ma szans na występy w Bundeslidze.

Byłby kandydatem, ale ta choroba to coś strasznego. Mam nadzieję, że wróci do pełni sił i wkrótce zobaczymy go na boisku. Życzę mu szybkiego wyzdrowienia. A Bayern również ma piłkarzy, którzy potrafią zdobyć wiele bramek - ocenił Lewandowski.

Debiutancki gol Lewandowskiego

Polak był królem strzelców niemieckiej ekstraklasy siedmiokrotnie, w tym w pięciu ostatnich sezonach.

W niedzielę Lewandowski zdobył pierwszą bramkę w koszulce Barcelony. Trafił do siatki w trzeciej minucie towarzyskiego meczu z meksykańskim Pumas Unam (6:0). Za swój występ zebrał dobre oceny w hiszpańskich mediach.

W pierwszej kolejce hiszpańskiej ekstraklasy Barcelona podejmie w sobotę Rayo Vallecano.