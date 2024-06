Załogi Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski z Puław przenoszą się do Beskidu Makowskiego. Kolejną rundą krajowego czempionatu będzie Valvoline Rajd Małopolski, po raz drugi z rzędu widniejący w kalendarzu. Na liście zgłoszeń nie mogło zabraknąć wiceliderów klasyfikacji generalnej, a więc duetu LOTTO Matulka Rally Team - Jakuba Matulki i Daniela Dymurskiego.

Jakub Matulka i pilot Daniel Dymurski / PAP

Trzecią rundą tegorocznego sezonu RSMP będzie Valvoline Rajd Małopolski, który zostanie rozegrany w dniach 6-8 czerwca. W tym niezwykle wymagającym, ale i lubianym przez kierowców rajdzie, wystąpią również Jakub Matulka i Daniel Dymurski. Załoga LOTTO Matulka Rally Team znakomicie rozpoczęła zmagania w mistrzostwach Polski. W swoim debiucie na tym poziomie w Škodzie Fabii Rally2 evo, który przypadł na 52. Rajd Świdnicki, byli trzeci. W kolejnej rundzie, czyli 9. Rajdzie Nadwiślańskim Daniel i Kuba wskoczyli na drugie miejsce na podium, a dodatkowo przypieczętowali je wygranym Power Stage’em.

Dobrze zaczął się dla nas ten sezon i jestem z tego bardzo zadowolony. Natomiast ciągle uczę się samochodu Rally2. Myślę, że z rajdu na rajd możemy być szybsi, ale tylko wtedy, gdy konsekwentnie będę się rozwijał i eliminował popełniane błędy. Szczerze nie mogę się już doczekać Valvoline Rajdu Małopolski! Lubię, te odcinki specjalne, bo są naprawdę szybkie, ale też wymagające. Mamy stąd z fajne wspomnienia, choć w innym samochodzie, a tegoroczna trasa trochę się zmieniła. W każdym razie zrobimy wszystko, co w naszej mocy by zaprezentować się jak najlepiej. Trzymajcie kciuki! - mówił przed Valvoline Rajdem Małopolski Jakub Matulka, Rajdowy Mistrz Polski 2023 w klasie 3.



Dla Jakuba Matulki będzie to trzeci występ na małopolskich oesach. W 2022 roku za kierownicą Forda Fiesty R200 i z Jakubem Wróblem na prawym fotelu uplasował się na drugiej pozycji w kategorii Open2 i Open 2WD. Rok później z Danielem Dymurskim w Fordzie Fiesta Rally 3 wygrał rajd w klasie 3.



Valvoline Rajd Małopolski rozpocznie się już w czwartek (6 czerwca) od Ceremonii Startu, która o godzinie 20:00 odbędzie się na rynku w Wadowicach. Właściwa rywalizacja ruszy natomiast w piątek (7 czerwca). O godzinie 15:48 załogi wyjadą na pierwszy odcinek specjalny rajdu, którym będzie OS1 Barwałd (9,72 km), po nim odbędzie się próba OS2 Mucharz (11,29 km). Po planowanym serwisie zawodnicy ponownie pojawią się na tych dwóch oesach. Pierwszy etap zmagań w rajdzie zamknie niezwykle widowiskowy, miejski odcinek specjalny w samym centrum Wadowic, który wystartuje o 20:55. Łącznie tego dnia załogi pokonają trochę ponad 43 kilometry.



Na sobotę (8 czerwca) organizatorzy Valvoline Rajdu Małopolski przygotowali trzy, a w zasadzie cztery odcinki specjalne, które dają łącznie prawie 81 kilometrów oesowych. Zmagania w rozpoczną się około godziny 7:48 na OS6 Stryszów (9,30 km), następnie najdłuższa w całym rajdzie próba OS7 Zawoja (14,35 km), a po niej OS8 Maków Podhalański (4,32 km). Zaraz po serwisie załogi przejadą ponownie te dwa pierwsze oesy. Trzecia pętla to znów odcinki specjalne Stryszów oraz Zawoja, ale uzupełni ją OS13 RMF FM Maków Podhalański, będący dodatkowo punktowanym Power Stage’em, który w nieco zmienionej konfiguracji niż przed południem liczyć sobie będzie 5,45 kilometrów. Nieoficjalne wyniki Valvoline Rajdu Małopolski powinniśmy poznać około godziny 18:00.



Klasyfikacja generalna RSMP przed Valvoline Rajdem Małopolski 2024 (2/7):

1. Grzyb/Binięda - 61 pkt.

2. Matulka/Dymurski - 52 pkt.

3. Szeja/Szeja - 47 pkt.

4. Marczyk/Gospodarczyk - 35 pkt.

5. Gabryś/Sadowski - 34 pkt.

6. Kotarba/Kotarba - 32 pkt.

7. Sobczak/Marczewski - 26 pkt.

8. Byśkiniewicz/Siatkowski - 24 pkt.

9. Kowalczyk/Hryniuk - 18 pkt.

10. Kołtun/Pleskot - 15 pkt.

11. Krotoszyński/Martynek - 9 pkt.

11. Ulanowski/Fiołek - 9 pkt.

11. Laskowski/Kuśnierz - 9 pkt.

14. Chorbiński/Chrzanowski - 7 pkt.

15. Tochowicz/Białowąs - 5 pkt.

16. Grodzki/Spentany - 4 pkt.

17. Świder/Borycki - 3 pkt.

18. Gazda/Mikuliszyn - 2 pkt.



Kalendarz Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2024:

- 26-28 kwietnia: Rajd Świdnicki (asfalt) - ZAKOŃCZONA

- 18-19 maja: Rajd Nadwiślański (asfalt) - ZAKOŃCZONA

- 6-8 czerwca: Valvoline Rajd Małopolski (asfalt) - Runda FIA CEZ

- 13-14 lipca: Rajd Koszyc (asfalt) - Runda FIA CEZ / Runda mistrzostw Słowacji

- 8-10 sierpnia: Rajd Rzeszowski (asfalt) - Runda FIA ERT / Runda FIA CEZ

- 12-14 września: Rajd Wisły (asfalt)

- 11-13 października: Rajd Śląska (asfalt) - Runda FIA ERC