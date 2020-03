UEFA planuje stworzenie nowych europejskich rozgrywek klubowych - informuje "Daily Mail". Nazywane są one tymczasowo "Letnią Ligą Mistrzów". Puchar miałby być rozgrywany w porozumieniu z innymi rozgrywkami przeprowadzanymi w lecie - International Champions Cup.

/ MIke Egerton / PAP/PA

Nowy projekt miałby być koordynowany przez włodarzy rozgrywek International Champions Cup, które są organizowane corocznie od siedmiu lat w przerwie między rozgrywkami klubowymi.



Europejska federacja piłkarska odpowiadałaby za logo oraz branding. Natomiast zmianie miałyby ulec zasady kwalifikacji do rozgrywek. O udziale w planowanym pucharze decydowałaby pozycja w krajowej lidze. Rozgrywki rozpoczynałaby się fazą grupową po trzy zespoły w każdej grupie. Następnie do fazy pucharowej awans uzyskiwałyby najlepsze z nich. Nowinką byłoby zobowiązanie do wystawienia najsilniejszego składu. Pierwsza edycja tych rozgrywek ma zostać rozegrana w 2021 roku.



Europejska federacja w przyszłym roku wprowadza także nowy format rozgrywek klubowych - UEFA Europa Conference League. Będą to zmagania drużyn, które nie zakwalifikują się do Ligi Mistrzów czy Ligi Europy. Będą to trzecie pod względem prestiżu rozgrywki pod egidą Europejskiej Federacji Piłkarskiej. Celem tego pucharu jest zapewnienie większej liczbie klubów europejskich rozgrywek w pucharach.



Dzięki temu rozwiązaniu być może wreszcie doczekamy się klubów z polski walczących w Europie.