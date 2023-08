Hubert Hurkacz pokonał Serba Miomira Kecmanovica 5:7, 6:3, 6:0 i awansował do trzeciej rundy (1/8 finału) tenisowego turnieju ATP 1000 na twardych kortach w Toronto (pula nagród 6,6 mln dol.). Jego kolejnym rywalem może być lider światowego rankingu Hiszpan Carlos Alcaraz.

Hubert Hurkacz / chryslene caillaud / Panoramic / PAP/EPA

Wcześniej w Toronto zajmujący w światowym rankingu 17. miejsce 26-letni Polak pokonał Aleksandra Bublika z Kazachstanu 6:3, 7:6 (7-2).

W pierwszym secie spotkania z plasującym się 27 pozycji niżej w klasyfikacji tenisistów dwa lata młodszym Serbem Hurkaczowi nie pomogło nawet 15 asów serwisowych i po prawie godzinie gry musiał uznać jego wyższość (5:7). W drugiej partii wyrównana walka trwała do stanu 3:3, a później Kecmanovic wyraźnie nie wytrzymał rywalizacji fizycznie i... nie zdobył już ani jednego gema.



Wrocławianin nadal świetnie serwował (w sumie posłał 25 asów), grał coraz pewniej i z większą swobodą, punktując zagubionego rywala.



Rozstawiony z numerem 15. Polak, który poprzednio w Toronto w 2021 roku dotarł do ćwierćfinału, w czwartek ponownie wyjdzie na kort. Jego rywala wyłoni w nocy czasu polskiego pojedynek prowadzącego w klasyfikacji tenisistów Alcaraza z przedstawicielem gospodarzy Benem Sheltonem. Będzie to pierwszy występ Hiszpana po krótkiej przerwie, gdyż po wygraniu Wimbledonu przed miesiącem rozegrał później tylko dwa mecze w Pucharze Hopmana.



Wynik meczu 2. rundy singla:



Hubert Hurkacz (Polska, 15) - Miomir Kecmanovic (Serbia) 5:7, 6:3, 6:0.