Piątą rundą ProfiAuto Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski będzie 5. Rajd Śląska. Na domowych trasach nie może zabraknąć Jarosława i Marcina Szejów. Dla duetu Hyundai Poland Racing jest to jak zawsze wyjątkowy start. Szejowie znów przygotowali kilka niespodzianek.

​5. Rajd Śląska to domowa runda dla braci Szejów. / Materiały prasowe

5. Rajd Śląska to domowa runda dla braci Szejów. Jest to także domowa runda dla całego zespołu Hyundai Poland Racing, dla ludzi obsługujących samochód z Kowax 2Brally, czy też dla zdecydowanej większości partnerów tego projektu. Szejowie na każdym kroku podkreślają swoje śląskie korzenie i przywiązanie do śląskich tradycji.

Imprezę rozpocznie Kryterium 100-lecia Powstań Śląskich, które odbędzie się pod Stadionem Śląskim w Chorzowie, w piątek 10 września. Start widowiskowego superoesu zaplanowano na godzinę 20:00. W sobotę załogi zmierzą się dwukrotnie z próbami Arche, Chybie oraz Jastrzębie-Zdrój. Po jednym razie pojawią się w Wyrach oraz w Katowicach, na superoesie pod Spodkiem. Zwycięzców powinniśmy poznać w sobotę, 11 września, około godziny 17:00.

Szejowie po raz kolejny postanowili zadbać o wszystkich, którzy wspierają ich w startach. Tuż obok stanowiska serwisowego pojawi się specjalna strefa kibica, z której partnerzy ekipy będą mogli śledzić m.in. superoes w Chorzowie. Partner ekipy, fundacja Fascynujący Świat Dziecka będzie także sprzedawała na strefie koszulki i bluzy, z których dochód zostanie przeznaczony na szczyty cel. Zespół zadba o to, aby Rajd Śląska na długo pozostał w pamięci wszystkich obecnych.

Jarosław Szeja: - Co tu dużo mówić - to nasz domowy rajd. Jesteśmy ze Śląska, nasz zespół jest ze Śląska, nasi najważniejsi partnerzy też są ze Śląska - bez nich nasze starty tym fantastycznym samochodem Hyundai i20 R5 nie byłyby możliwe. Chcemy, aby to było wielkie rajdowe święto i dołożymy wszelkich starań, aby ludzie właśnie tak zapamiętali tegoroczny Rajd Śląska. Znów stworzymy własną strefę kibica, na której nie zabraknie atrakcji. Symulator rajdowy, sprzedaż koszulek i bluz to tylko niektóre z nich. To jest nasz dom i musimy zrobić wszystko, aby tutaj pokazać naszą prawdziwą wartość. Wierzę, że mamy coś do udowodnienia i to będzie dobry rajd! Trzymajcie kciuki!

Partnerami załogi są: GK Forge, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Gastro Boss, Erdol Haus, Polsprzęt, Millers Oils Polska, Kowax, Gulf Race Fuels Distribution EU, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Silesia Business Hub, 2Brally i Hyundai Poland Racing.

Harmonogram 5. Rajdu Śląska

Piątek, 10.09.2021

20:00 OS1 Kryterium 100-lecia Powstań Śląskich (1.50 km)

Sobota, 11.09.2021

7:05 Serwis A - Stadion Śląski (15 min)

8:00 OS2 Wyry (6.05 km)

9:00 OS3 Arche 1 (9.55 km)

9:55 OS4 Chybie 1 (24.02 km)

10:55 OS5 Jastrzębie-Zdrój 1 (12.41 km)

12:37 Serwis B - Stadion Śląski (30 min)

13:30 OS6 Katowice (1.50 km)

14:50 OS7 Arche 2 (9.55 km)

15:45 OS8 Chybie 2 (24.02 km)

16:45 OS9 Jastrzębie-Zdrój 2 Power Stage (12.41 km)

Kalendarz pozostałych rund ProfiAuto RSMP

10-11.09.2021 - 5. Rajd Śląska

01-03.10.2021 - 49. Rajd Świdnicki - Krause

15-17.10.2021 - 46. Rally Kosice