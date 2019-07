Rafał Sonik zawsze powtarza, że góry to jego drugi dom. Również podczas rajdów najlepiej czuje się na stromych, wąskich, technicznych przejazdach. Drugi etap Silk Way Rally nie był co prawda pod tym względem idealny, ponieważ nie brakowało błota i przepraw przez głęboką wodę, ale siedmiokrotny zdobywca Pucharu Świata wykazał się największą ostrożnością spośród quadowców i dzięki temu nie tylko wygrał etap, ale został również liderem rywalizacji.

