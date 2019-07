Nie żyje reprezentantka Rosji na zakończone wczoraj w Starych Jabłonkach Mistrzostwa Europy w Plażowej Piłce Ręcznej. 20-letnia Ekaterina Koroliewa utonęła tej nocy w pobliskim jeziorze Szeląg Mały.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Jak informują służby ratunkowe, około w pół do pierwszej w nocy Ekaterina Koroliewa skoczyła do jeziora. Po wypłynięciu na powierzchnię, kobieta nie ruszała się. Kąpiący się razem z nią inny reprezentant Rosji odholował ją do brzegu i wezwał pomoc.

Pomimo trwającej kilkadziesiąt minut reanimacji, lekarz stwierdził zgon kobiety.



Na pomoście, z którego Rosjanie skakali do wody, znajduje się tabliczka zakazująca tego.