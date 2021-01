Biathlonistka Monika Hojnisz-Staręga zdobyła w Dusznikach-Zdroju złoty medal mistrzostw Europy w biegu indywidualnym na 15 km. Drugie miejsce zajęła Ukrainka Anastazja Merkuszyna, a trzecie - Rosjanka Łarysa Kuklina.

Zdjęcie archiwalne z 2020 roku / Martin Divisek / PAP/EPA

Mistrzynią Starego Kontynentu 29-letnia chorzowianka została już po raz drugi w karierze - poprzednio dokonała tego w 2013 roku w Bansku, gdzie triumfowała w biegu na dochodzenie. Kilka dni wcześniej wywalczyła jedyny dotychczas medal mistrzostw świata - brąz w biegu ze startu wspólnego w Novym Mescie.

W środę Polka miała jeden niecelny strzał, ale i tak wyprzedziła o 2,9 s bezbłędną Merkuszynę. Kuklina także pomyliła się raz i straciła do Hojnisz-Staręgi 15,5 s.



W zawodach wzięły udział także Magdalena Gwizdoń oraz Natalia Tomaszewska, ale bez sukcesów. Doświadczona, 41-letnia biathlonistka z Cieszyna miała trzy niecelne strzały i zajęła 43. miejsce. Natomiast o 19 lat młodsza Tomaszewska pomyliła się czterokrotnie i była 74. w gronie 117 zawodniczek, które ukończyły bieg.

Impreza w Dusznikach-Zdroju to ostatni międzynarodowy sprawdzian przed mistrzostwami świata, które odbędą się 10-21 lutego w słoweńskiej Pokljuce. W ME tradycyjnie nie startuje światowa czołówka.



Czwartek będzie dniem przerwy, a mistrzostwa zakończą się w niedzielę. W pozostałych konkurencjach Hojnisz-Staręga już nie wystąpi, ponieważ skupi się na przygotowaniach do MŚ na obozie w Obertilliach.



Uznaliśmy z trenerem, że potrzebuję teraz innego rodzaju aktywności niż starty. Wierzę, że taki sposób przygotowań pozwoli mi dojść do odpowiedniej formy - powiedziała najlepsza obecnie polska biathlonistka.



Przed pierwszym startem w środę Międzynarodowa Unia Biathlonu (IBU) poinformowała, że badania uczestników ME na koronawirusa dały negatywne wyniki. Wykonano łącznie 370 testów.

Wyniki

1. Monika Hojnisz-Staręga (Polska) 45.17,1 (1 karna minuta)

2. Anastazja Merkuszyna (Ukraina) strata 2,9 s (0)

3. Łarysa Kuklina (Rosja) 15,5 (1)

...

43. Magdalena Gwizdoń (Polska) 5.28,6 (3)

74. Natalia Tomaszewska (Polska) 7.27,8 (4)