Po 1. kolejce STATSCORE Futsal Ekstraklasy apetyt na kolejną serię gier jest jeszcze większy. Wśród spotkań, które odbędą się w weekend jest kilka hitów.

Paweł Mruczek /

Najbardziej interesująco zapowiada się starcie w grodzie Kopernika, gdzie FC Reiter Toruń podejmie wicemistrzów Polski, Constract Lubawa. Gospodarze w miniony weekend postraszyli aktualnych mistrzów Polski, Rekord Bielsko-Biała, przez co Konstruktorzy nie są już murowanym faworytem do zwycięstwa, tak jak można było zakładać jeszcze przed sezonem. Tym bardziej, że sami lubawianie mieli małe problemy w pokonaniu MOKS Słonecznego Stoku Białystok, który raczej nie będzie walczył o czołowe lokaty w tabeli. Czy zatem w spotkaniu z wyżej notowanym rywalem o zwycięstwo będzie jeszcze trudniej? Wiele na to wskazuje, ale jeśli zawodnicy Dawida Grubalskiego chcą myśleć o walce o mistrzostwo Polski, to z Torunia muszą wrócić z trzema punktami.

Początek tego spotkania już w sobotę o godzinie 12:00 w nSport+ oraz na canalplus.com.

Równie interesująco może być w Lesznie, gdzie w derbach Wielkopolski GI Malepszy podejmie Red Dragons Pniewy. Obie drużyny przegrały na inaugurację sezonu, dlatego motywacja do zwycięstwa po obu stronach jest z pewnością jeszcze większa.

Faworytem wydają się być leszczynianie. Będą grać przed własną publicznością, na papierze mają minimalnie lepszy skład, a i historia spotkań stoi po ich stronie. Na poziomie STATSCORE Futsal Ekstraklasy jeszcze nigdy nie przegrali z zespołem Łukasza Frajtaga.

Poza derbami Wielkopolski czekają nas także derby akademickie, w których AZS UW DARKOMP Wilanów podejmie AZS UG Futsal. Gracze Macieja Karczyńskiego w 1. kolejce wysoko pokonali Górnika Polkowice 6:0 i trzeba przyznać, że w meczu z gdańszczanami mają duże szanse, aby obronić fotel lidera STATSCORE Futsal Ekstraklasy. Akademicy z Trójmiasta są bowiem beniaminkiem, a w miniony weekend dość szczęśliwie zremisowali z Red Devils Chojnice. Dlaczego szczęśliwie? W fenomenalnej dyspozycji był Kacper Sasiak, golkiper AZS-u, który nie tylko został wybrany do piątki kolejki, ale i przez kibiców został wybrany najlepszym graczem całej serii gier.

Czy Sasiak tym razem powstrzyma warszawian? Zadanie nie będzie łatwe, bo w wysokiej formie znajduje się najlepszy strzelec Akademików, a zarazem reprezentant Polski, Michał Klaus.

W pozostałych meczach Team Lębork podejmie Górnika Polkowice, Red Devils Chojnice spróbuje powstrzymać Rekord Bielsko-Biała, Clearex Chorzów postara się wywieźć komplet punktów z Białegostoku w starciu z MOKS Słonecznym Stokiem, Piast Gliwice o kolejne trzy oczka zagra z Fit-Morning Gredarem Brzeg, a Legia Warszawa uda się do Opola na mecz z Dremanem.

Komplet spotkań 2. kolejki STATSCORE Futsal Ekstraklasy:

Team Lębork - Górnik Polkowice, piątek, godz. 20.00 (WP Pilot)

FC Reiter Toruń - Constract Lubawa, sobota, godz. 12.00 (nSport+)

GI Malepszy Futsal Leszno - Red Dragons Pniewy, sobota, godz. 18.00 (WP Pilot)

Red Devils Chojnice - Rekord Bielsko-Biała, sobota, godz. 18.00 (WP Pilot)

AZS UW DARKOMP Wilanów - AZS UG Futsal, sobota, godz. 19.00 (WP Pilot)

MOKS Słoneczny Stok Białystok - Clearex Chorzów, niedziela, godz. 16.00 (WP Pilot)

Piast Gliwice - Fit-Morning Gredar Brzeg, niedziela, godz. 17.00 (WP Pilot)

Dreman Opole Komprachcice - Legia Warszawa, niedziela, godz. 19.00 (WP Pilot)