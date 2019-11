Organizatorzy Rajdu Dakar odkryli wiele kart ze swojej talii. Podczas prezentacji w Instytucie Świata Arabskiego w Paryżu przedstawili trasę 42. edycji super maratonu, wraz z długością etapów, specyfiką terenu, listą startową oraz kilkoma nowościami. "Dakar 2020 zapowiada się jako wielkie wyzwanie" – ocenił Rafał Sonik. "Im dłuższy i trudniejszy Dakar, tym lepiej się w nim odnajduję" - dodał.

Rafał Sonik / Rafał Sonik Team / Materiały prasowe



To już tradycja, że w drugiej połowie listopada czołowi dakarowcy zjeżdżają do stolicy Francji, by w atmosferze oczekiwania na najważniejsze rajdowe wydarzenie roku zapoznać się z nowościami przygotowanymi przez organizatorów.

Dakar 2020 zapowiada się jako wielkie wyzwanie. Został przeniesiony z Ameryki Południowej do Arabii Saudyjskiej - kraju siedem razy większego niż Polska. Przejedziemy go dookoła, pokonując niemal 8000 km. Większość odcinków specjalnych liczy pomiędzy 400 a 500 km, a nasze dzienne dystanse to zazwyczaj ponad 700 km. Będziemy więc w trasie od wczesnych godzin porannych do późnego wieczora przez 12 dni - rajd będzie więc prawdziwie maratoński -- powiedział Rafał Sonik. To dla mnie doskonała informacja. Im dłuższy i trudniejszy Dakar, tym lepiej się w nim odnajduję - dodał.

Krakowianin będzie jednym z faworytów w kategorii quadów. Wytrzymałość długodystansowca nie jest jego jedyną mocną stroną. Równie ważne będzie doświadczenie nawigacyjne zdobywane przez lata startów w dziesięciu Dakarach i 44 rajdach Pucharu Świata.

Paryska prezentacja pokazała, że niektóre rejony Arabii Saudyjskiej będą niezwykle wymagające zarówno pod względem terenu, jak i nawigacji. Przypomina mi się 2009 rok, kiedy pierwszy raz jechaliśmy się ścigać do Argentyny i Chile. Czuliśmy wtedy, że czeka nas kolosalne wyzwanie. Myślę, że podobnie będzie na początku stycznia - podkreślił Sonik, zwycięzca z 2015 roku.

Nowością zbliżającego się Dakaru będzie również praktyka wydawania pokolorowanych roadbooków na kolejny etap dopiero kilka minut przed startem. Organizator zaplanował takie rozwiązanie podczas sześciu z dwunastu etapów. Oznacza to, że żaden z zawodników nie będzie mieć czasu na wcześniejsze zapoznanie się z trasą i każdy będzie zmuszony szukać właściwej drogi, zdając się na swoje umiejętności i doświadczenie.

Kiedy rozpocznie się Rajd Dakar?

Rajd Dakar rozpocznie się 5 stycznia Dżeddzie, a zakończy 17 stycznia w miejscowości Qiddiyah w pobliżu Rijadu - stolicy Arabii Saudyjskiej. W 42. edycji zmagań wystartuje 351 pojazdów, w tym 23 quady. Cztery z nich poprowadzą zawodnicy w biało-czerwonych barwach. Obok Rafał Sonika na starcie staną: Kamil Wiśniewski, Arkadiusz Lindner i Paweł Otwinowski.