Sławomir Peszko wraca do Krakowa. Ale nie zagra w Cracovii czy Wiśle. Podpisał kontrakt z Wieczystą Kraków występującą w VI lidze.

35-letni były reprezentant Polski podpisał kontrakt na rok z opcją przedłużenia na kolejny sezon.

W końcu w wieku 35 lat mogę podjąć decyzję nie patrząc na menedżerów, którzy mi coś doradzają, na niektórych dziennikarzy, którzy coś o mnie napiszą i proponują mi ten czy inny klub czy też różnych kibiców, którzy twierdzą że się wypaliłem. Teraz po prostu idę do Wieczystej i chcę temu klubowi pomoc w dwóch awansach. Chcę się odwdzięczyć mojemu przyjacielowi panu Kwietniowi, który mi pomógł w Wiśle Kraków. Teraz jest czas, żebym ja jemu pomógł i dlatego wybrałem ten kierunek! - powiedział w rozmowie z klubową stroną Peszko.

Piłkarze będzie można teraz oglądać w lidze okręgowej.

Peszko w trakcie swojej kariery występował w takich klubach jak Wolverhampton Wanderers, FC Koln czy Lech Poznań i Wisła Kraków.

W nowym klubie 35-latek będzie występował w koszulce z numerem 7.

Wieczysta, to dzielnicowy krakowski klub założony w 1942 roku. Od ponad roku, dzięki wsparciu finansowemu Wojciecha Kwietnia, pozyskuje znanych, jak na ten poziom rozgrywkowy, zawodników. Grają tam m.in. bramkarz Michał Miśkiewicz oraz pomocnicy Bartosz Iwan i Piotr Madejski, którzy mają w swoim dorobku występy w ekstraklasie.



W zakończonym przedwcześnie, z powodu pandemii koronawirusa, sezonie, Wieczysta zajęła drugie miejsce w krakowskiej klasie okręgowej (grupa 2), ustępując o jeden punkt rezerwom Garbarni Kraków. Ta lokata nie wystarczyła do zapewnienia sobie awansu do IV ligi.





