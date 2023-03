Nietypowe wskazówki otrzymali arbitrzy rozstrzygający w meczach najlepszej piłkarskiej ligi świata. Sędziowie w angielskiej Premier League otrzymali polecenie, by w trakcie ramadanu wprowadzać przerwy w grze. Ma to pomóc muzułmańskim zawodnikom łatwiej znieść czas postu - informuje Sky Sports News.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ramadan to święty miesiąc dla wyznawców islamu. Według wierzeń w tym miesiącu rozpoczęło się objawianie Koranu. Podczas ramadanu muzułmanin nie może spożywać posiłków od świtu aż do zachodu słońca.

Ewentualne przerwy w grze mają pomóc muzułmańskim zawodnikom Premier League na regenerację w trakcie meczu.

Zapewne przyjmą one formę tzw. cooling break, które znamy z rozgrywek mających miejsce w gorącym klimacie. W takich sytuacjach raz w czasie połowy sędzia zarządza krótką przerwę na odpoczynek i nawodnienie.

Arbitrzy z angielskiej ekstraklasy - Premier League, ale także rozgrywek niższego szczebla z EFL Championship, zostali zachęceni, aby przez każdym spotkaniem spróbowali zidentyfikować piłkarzy, którzy mogą potrzebować przerw w trakcie gry w związku z ramadanem.

W samej Premier League występuje kilkudziesięciu piłkarzy wyznających islam. Najbardziej znani z nich to Mohamed Salah z Liverpoolu, Riyad Mahrez z Manchesteru City i N'Golo Kante z Chelsea.

Jak sportowcy radzą sobie podczas ramadanu?

Ułożenie diety dla muzułmańskiego sportowca to najczęściej zadanie klubowego dietetyka. Musi on przygotować takie menu, aby przed świtem zawodnik przyjął odpowiednią porcję kalorii. Mało tego! Chodzi o to, by energia zgromadzona w posiłku, uwalniała się powoli – tak, by zapewnić jej dopływ przez cały dzień.

Co ciekawe – trening może być wtedy przeniesiony na godziny późnowieczorne, by muzułmański sportowiec mógł spożyć jeszcze przed treningiem mały posiłek.

Ramadan w islamie

Ramadan, który jest dziewiątym miesiącem kalendarza muzułmańskiego jest obchodzony przez muzułmanów na całym świecie jako miesiąc postu, modlitwy, refleksji i wspólnoty.

W tym roku rozpoczyna się od dzisiejszego wieczora i potrwa do wieczora w piątek, 21 kwietnia.

Przed dwoma laty, w trakcie ligowego starcia pomiędzy Leicester City i Crystal Palace sędzia Graham Scott zarządził przerwę. Gra w 35. minucie została zastopowana, aby Wesley Fofana i Cheikhou Kouyate mogli się nawodnić i zażyć odpowiednie suplementy.