W ostatni weekend poznaliśmy rozstrzygnięcie pierwszej w historii piłkarskiej Ligi Narodów. W finale Portugalia pokonała Holandię 1:0. Po meczu miała miejsce nietypowa sytuacja. Kapitan wygranej drużyny Cristiano Ronaldo przekonywał swojego przeciwnika do przejścia do Juventusu Turyn.

Chodzi o holenderskiego stopera, zawodnika Ajaxu Amsterdam Matthijsa de Ligta. 19-latek jest jednym z odkryć tego sezonu. Bardzo dobrze prezentował się w meczach Ligi Mistrzów, gdzie razem ze swoim klubem dotarł aż do półfinału, po drodze eliminujący Real Madryt i Juventus Turyn.

Ronaldo poprosił mnie, żebym przeszedł do Juventusu. Byłem troszkę zszokowany tym pytaniem, dlatego zacząłem się śmiać. Początkowo nie rozumiałem o co mu chodzi - powiedział w pomeczowym wywiadzie dla holenderskiej telewizji.

De Ligt jest jednym z najbardziej pożądanych zawodników tego lata na rynku transferowym. Według medialnych spekulacji najbliżej pozyskania obrońcy jest FC Barcelona i Manchester United.

Teraz pojadę na wakacje i przemyśle, co jest dla mnie najlepsze. Dla młodego piłkarza, takiego jak ja, ważne jest, żeby iść do klubu, gdzie mogę regularnie grać. To główna kwestia - ­mówi.