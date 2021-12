Bayern Monachium, który ma już zapewniony awans do fazy pucharowej piłkarskiej Ligi Mistrzów, zmierzy się dziś z Barceloną. Duma Katalonii ma ostatnią szansę na wyjście z grupy. Jeśli chce myśleć o awansie, musi wygrać dziś na wyjeździe z Bawarczykami. Spotkanie nie będzie należało do najłatwiejszych, bo Bayern zagra dziś bez żadnej presji, ale nie wystawi najsilniejszego składu. Nie będzie to jednak na pewno drugi garnitur bawarskiego zespołu. W drużynie ma zagrać Robert Lewandowski.

REKLAMA