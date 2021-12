"Lewandowski został skrzywdzony. W ostatnich dwóch latach był najlepszym piłkarzem, najwięcej strzelał. W 2020 r. wygrał mistrzostwo Niemiec, Ligę Mistrzów itd. To było największym błędem, że w 2020 r. nie wiem, dlaczego Francuzi nie przyznali Złotej Piłki. Ja tego w ogóle nie rozumiem. To, że się nie mogła odbyć gala, jeszcze o niczym nie świadczy" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Zbigniew Boniek, honorowy prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, komentując rozstrzygnięcie plebiscytu na najlepszego piłkarza świata 2021. "Gdyby Robert zdobył tytuł w 2020 r. to pewnie w tym roku jego drugie miejsce mogłoby inaczej wyglądać. Uważam, że na pierwszym miejscu powinien być Jorginho, który był symbolem Chelsea, która zdobyła Champions League i symbolem reprezentacji Włoch, która zdobyła mistrzostwo Europy" - tłumaczył.

Zbigniew Boniek /Michał Dukaczewski /RMF FM