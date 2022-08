Bramkarz reprezentacji Polski Bartłomiej Drągowski zmienił klub. Polak przeszedł z ACF Fiorentiny do Spezii Calcio.

Bartłomiej Drągowski / Lisa Guglielmi / IPA / PAP/PA

Spezia Calcio w zeszłym sezonie zajęła 16. miejsce w Serie A. W drużynie występuje dwóch innych Polaków: Jakub Kiwior i Arkadiusz Reca.

Drągowski swoją karierę rozpoczął w Jagielloni Białystok, gdzie w 2014 roku zadebiutował w Ekstraklasie. Dwa lata później przeszedł do włoskiej Fiorentiny. W 2019 roku został wypożyczony do innego klubu z półwyspu Apenińskiego - Empoli. Później wrócił do Florencji i w barwach tej drużyny zaliczył 86 meczów.

Drągowski to także reprezentant Polski. Grał w kadrach młodzieżowych, a w seniorskiej drużynie rozegrał 2 mecze.

24-latek podpisał z nowym klubem 3-letni kontrakt. W nowym klubie będzie występować z numerem 69 na koszulce.