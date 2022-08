Przyjmujący reprezentacji Polski Wilfredo Leon nie zagra w nadchodzących siatkarskich mistrzostwach świata. Jeden z najlepszych siatkarzy globu nie zdoła wyleczyć się z kontuzji.

Wilfredo Leon nie wystąpi w mistrzostwach świata / Tytus Żmijewski / PAP

Wydawało się, że Wilfredo Leon jest na dobrej drodze do rekonwalescencji. Przyjmujący był na zgrupowaniu szerokiej kadry, a później znalazł się wśród 15 zawodników, którzy na polecenie trenera Nikoli Grbicia mieli się dalej przygotowywać do mundialu.

Dziś pojawiła się jednak informacja, że Leon nie zagra w imprezie, którą współorganizuje Polska. Oświadczenie w tej sprawie wydał Polski Związek Piłki Siatkowej.

"Po konsultacji medycznej oraz serii rozmów pomiędzy trenerem, sztabem i lekarzami, zdecydowano, że dołączenie Wilfredo Leona do drużyny na mistrzostwa świata będzie wiązać się ze zbyt dużym ryzykiem. W związku z tym Wilfredo Leon nie weźmie udziału w FIVB Mistrzostwach Świata 2022 w piłce siatkowej mężczyzn, których Polska jest współgospodarzem. Polski Związek Piłki Siatkowej wyraża wdzięczność Wilfredo Leonowi oraz wszystkim zaangażowanym osobom, za dołożenie wszelkich starań w walce o jak najszybszy powrót naszego reprezentanta na boisko. Jesteśmy przekonani, że Wilfreo wróci w przyszłym sezonie do gry w reprezentacji Polski jeszcze silniejszy. Życzymy zdrowia i sukcesów! Mówimy: do zobaczenia!" - czytamy w oświadczeniu.

Urodzony na Kubie Leon od dłuższego czasu miał problemy z lewym stawem kolanowym, w ostatnich meczach sezonu ligowego musiał nawet stosować środki przeciwbólowe. W końcu doznał kontuzji. W czerwcu przeszedł operację.

Robiłem wszystko, aby uniknąć operacji, ale powrót do gry w reprezentacji byłby zbyt bolesny i zbyt ryzykowny dla mojej siatkarskiej przyszłości - tłumaczył swoją decyzję Leon.

Turniej, w którym polscy siatkarze będą bronić wywalczonego przed czterema laty tytułu, odbędzie się w dniach 26 sierpnia - 11 września w Polsce i Słowenii.

Skład reprezentacji Polski na MŚ:

rozgrywający: Marcin Janusz, Grzegorz Łomacz;

przyjmujący: Tomasz Fornal, Bartosz Kwolek, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka;

środkowi: Mateusz Bieniek, Karol Kłos, Jakub Kochanowski, Mateusz Poręba;

atakujący: Łukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek;

libero: Jakub Popiwczak, Paweł Zatorski.