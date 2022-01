Za nami 10. etap Rajdu Dakar 2022. Na trasie z Wadi Ad Dawasir do Bisha zlokalizowano odcinek specjalny o długości 375 kilometrów. Warto podkreślić, że był to ostatni tak długi etap w tegorocznym Rajdzie Dakar. Wiele załóg skupiło się dzisiaj przede wszystkim na tym, aby bezpiecznie dojechać do mety i nie zaprzepaścić szans na dobry wynik dwa dni przed końcem rajdu.

