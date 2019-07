Rafał Sonik dojechał na pozycji lidera do mety w Dunhuang i wygrał Silk Way Rally. Polak został tym samym nowym liderem Pucharu Świata, którego decydujące rundy rozegrają się w Chile i Maroko. "Zdecydowała właściwa taktyka oraz bardzo dobre przygotowanie: drużyny, quada oraz moje fizyczne i mentalne. Wszyscy byliśmy zdeterminowani, by powalczyć o zwycięstwo" - powiedział na mecie.

