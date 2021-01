Rafał Sonik na starcie Rajdu Dakara meldował się nieprzerwanie od 2009 roku. Tym razem z powodu pandemii doświadczony quadowiec zrezygnował ze startu w najtrudniejszym rajdzie świata. Dakar po raz drugi w historii odbędzie się w Arabii Saudyjskiej. "Arabia to świetne miejsce dla Dakaru, czego doświadczyłem w styczniu ubiegłego roku. Było fantastycznie. To niezwykły kraj i niezwykle piękny. Fenomenalna pustynia i właściwie można by się było tam ścigać bez końca – mówił Rafał Sonik, z którym o trudach Dakaru i atmosferze w Arabii Saudyjskiej, ale także o faworytach rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.

