Reprezentacja Polski pokonała Argentynę 3:1 w sobotę w meczu czwartej kolejki Pucharu Świata siatkarzy. Biało-czerwoni odnieśli trzecie zwycięstwo i awansowali na drugie miejsce w tabeli - donosi portal Onet.

Puchar Świata rozpoczął się już dwa dni po zakończeniu mistrzostw Europy. Vital Heynen zdecydował się więc wysłać do Japonii dwie kadry. Pierwsza, która miała rozegrać dwa spotkania, składała się głównie z młodych zawodników oraz wracającego do składu Bartosza Kurka. Druga - ta, która walczyła w ME - miała rozpocząć rywalizację od trzeciego spotkania.

Eksperymentalny skład biało-czerwonych spisał się bardzo dobrze. Polacy najpierw ograli 3:0 Tunezję, a potem rozprawili się z gospodarzami, czyli Japończykami 3:1. Po dniu przerwy do gry wkroczyli zawodnicy z pierwszej drużyny, ale przegrali 1:3 ze Stanami Zjednoczonymi.

Kolejnym rywalem Polaków była reprezentacja Argentyny. Ekipa z Ameryki Południowej na otwarcie niespodziewanie pokonała USA 3:2, a potem wygrała z Tunezją 3:1. W trzeciej kolejce Argentyńczycy ulegli Włochom 2:3. W tabeli Polacy zajmowali czwartą lokatę, a rywale byli na szóstym miejscu.

Spotkanie bardzo wyrównane

Spotkanie od samego początku było niezwykle wyrównane. Obie drużyny długo nie były w stanie zbudować przewagi większej niż jeden punkt. Na pierwszej przerwie technicznej Polacy przegrywali 7:8. Potem zdobyli kilka "oczek" i wyszli na prowadzenie 10:8. Kilka minut później podopieczni Heynena mieli nawet trzy punkty przewagi, ale na drugiej przerwie technicznej prowadzili 16:14.

Po powrocie do gry Argentyńczycy wygrali kilka ważnych piłek i doprowadzili do wyrównania, a potem sami objęli prowadzenie 20:19. Końcówka tej partii była niezwykle zacięta. Nasi rywale mieli kilka piłek setowych, ale biało-czerwoni potrafili skutecznie odpowiedzieć. Dopiero przy stanie 28:27 gracze z Ameryki Południowej skończyli atak i wygrali pierwszego seta.

Ostatecznie reprezentanci Polski wygrali z Argentyną 3:1 i odnotowali trzecie zwycięstwo podczas Pucharu Świata. W tabeli nasi zawodnicy awansowali na drugie miejsce, a Argentyna jest siódma.



W kolejnej kolejce Polacy zagrają z Włochami (w niedzielę o 5:30), a Argentyna zmierzy się z Japonią.