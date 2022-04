Polska zagra w grupie C z Meksykiem, Arabią Saudyjską i Argentyną. Z tymi rywalami biało-czerwoni mają zróżnicowany bilans.

Losowanie grup mistrzostw świata w Katarze / Noushad Thekkayil / PAP/EPA

Trzy mecze, trzy zwycięstwa, bramki: 5-2 na korzyść biało-czerwonych - to bilans piłkarskiej reprezentacji Polski z Arabią Saudyjską, która będzie jednym z jej grupowych rywali w mistrzostwach świata w Katarze.



Drużyna Arabii Saudyjskiej ani razu nie pojawiła się w Polsce. Inaugurujące wzajemne kontakty spotkanie odbyło się w kwietniu 1994 roku, na neutralnym terenie, we francuskim Cannes. Polacy, prowadzeni przez trenera Henryka Apostela, wygrali 1:0, a bramkę zdobył debiutujący w drużynie narodowej Tomasz Wieszczycki w 86. minucie.



Rewanż nastąpił już po ośmiu miesiącach. Na stadionie w Rijadzie, w grudniu 1994 roku, Polacy wygrali 2:1 po trafieniach Henryka Bałuszyńskiego i debiutującego wówczas w kadrze narodowej Tomasza Rząsy.



By było ciekawiej piłkarze Polski i Arabii Saudyjskiej tego dnia spotkali się po raz ... trzeci w historii. Grali bowiem z sobą w Rijadzie trzy dni wcześniej. Tyle, że mecz ten został potraktowany jako nieoficjalny. Polacy wygrali wtedy 2:0, po bramkach Jacka Dembińskiego i Tomasza Łapińskiego.



Biało-czerwoni w Rijadzie ponownie zjawili się w 2006 roku. Zespół trenera Pawła Janasa zwyciężył 2:1 po golach Łukasza Sosina. Była to trzecia i jak na razie ostatnia oficjalna potyczka obu jedenastek.



Polska grupa mistrzostw świata w Katarze / RMF FM / RMF FM

Niekorzystny bilans z Argentyną

Trzy zwycięstwa, dwa remisy i sześć porażek - to bilans piłkarskiej reprezentacji Polski w dotychczasowych 11 spotkaniach z Argentyną, która będzie jednym z jej grupowych rywali w mistrzostwach świata w Katarze. Bramki: 18-12 na korzyść "Albicelestes".



W 1960 roku doszło do meczu obu reprezentacji podczas igrzysk w Rzymie, jednak spotkanie nie jest uznawane za oficjalne (wystąpiła olimpijska drużyna Argentyny). Biało-czerwoni przegrali wówczas 0:2.



Za pierwszy oficjalny pojedynek uznaje się mecz z czerwca 1966 roku z Buenos Aires, który zakończył się remisem 1:1.



Dwukrotnie obie jedenastki spotkały się w mundialu - w 1974 roku w Niemczech biało-czerwoni wygrali 3:2, a cztery lata później ulegli ówczesnym gospodarzom turnieju 0:2.



Ostatni mecz odbył się w czerwcu 2011 na stadionie Legii, a prowadzeni wówczas przez Franciszka Smudę biało-czerwoni zwyciężyli 2:1. Rywale grali jednak w mocno eksperymentalnym składzie, bez m.in. Lionela Messiego, Gonzalo Higuaina, Carlosa Teveza, Javiera Mascherano, Angela Di Marii czy Sergio Aguero.



W 2007 roku obie reprezentacje, ale na szczeblu juniorskim, spotkały się w 1/8 finału mistrzostw świata do lat 20. Argentyńczycy wygrali 3:1.



Jedną z bramek dla ekipy z Ameryki Południowej zdobył Angel Di Maria, który może wystąpić w katarskim turnieju. Z Polaków w drużynie narodowej aktualnie występują Grzegorz Krychowiak i Wojciech Szczęsny, który był wtedy rezerwowym bramkarzem.

Zacięte mecze z Meksykiem

Trzy zwycięstwa, dwa remisy i trzy porażki to bilans dotychczasowych ośmiu meczów piłkarskich między reprezentacjami Polski i Meksyku. Bramki: 9-13 na niekorzyść biało-czerwonych.

Po raz pierwszy obie jedenastki spotkały się 5 sierpnia 1973 roku w Los Angeles. Wówczas Polska wygrała 1:0 po bramce Jerzego Gorgonia.

Najcenniejsze zwycięstwo polscy piłkarze odnieśli w 1978 roku, pokonując rywali w mistrzostwach świata w Argentynie 3:1. Dwie bramki strzelił wówczas Zbigniew Boniek, a jedną Kazimierz Deyna. Była to ostatnia wygrana biało-czerwonych z Meksykanami.

Ostatni mecz obu drużyn to towarzyska potyczka w listopadzie 2017 roku w Gdańsku, którą "El Tri" wygrali z ekipą trenera Adama Nawałki 1:0 po golu Raula Jimeneza. Zawodnik angielskiego Wolverhampton wciąż jest podstawowym napastnikiem kadry narodowej.