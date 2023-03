Z podwyższenia nie pomylił się kopiący wprost na słupy Piotrowicz i w 50. minucie zrobiło się 15:3 dla Polaków. 10. minut później po nieprzepisowym zagraniu filara Basile van Parysa (ukarany został za to żółtą kartką i 10-minutową przerwą w grze) kolejnego karnego wykorzystał Piotrowicz.

Po nerwowej końcówce Belgowie niebezpiecznie zbliżyli się do Biało-Czerwonych. Przyłożenia zanotowali Dazzy Cornez i Victor Andre, raz podwyższył Florian Remue. Gospodarze nie dali jednak odebrać sobie zasłużonego zwycięstwa. Pomiędzy tymi skutecznymi akcjami belgijskich Czarnych Diabłów celnym kopem z karnego popisał się raz jeszcze Wojciech Piotrowicz i Polacy triumfowali 21:15. Pierwsze historyczne zwycięstwo w Rugby Europe Championship!

/ Materiały prasowe

Tomasz Plenkowski - RugbyPolska.pl/Gonga / Materiały prasowe

W tym sezonie żadna z drużyn nie spadnie z Rugby Europe Championship, zatem podopieczni Christiana Hitta mają dwa lata na spokojną pracę. Na tym poziomie rozgrywek mamy przede wszystkim zdobywać doświadczenie i budować drużynę, wprowadzając do niej młodych, perspektywicznych graczy. O tym, że powoli krok po kroku idziemy w dobrą stronę, mają świadczyć wyniki.

Rok temu świeżo ustanowiony Puchar gen. Stanisława Maczka pozostał w Brukseli. Graliśmy z Belgami na wyjeździe (19.03.2022) i ponieśliśmy bardzo dotkliwą porażkę w meczu Rugby Europe Trophy 11:41, gubiąc się przy niemal każdej szybszej akcji Belgów. Mimo to zarówno oni, jak i my awansowaliśmy do Rugby Europe Championship. Ale w tym roku to my okazaliśmy się lepsi, pokazując dobrą, twardą grę szczególnie w formacji młyna. Tym samym przechodni Puchar gen. Stanisława Maczka wrócił teraz do Polski.

Tomasz Staniszewski / RMF FM

Najmocniejsza 23 Biało-Czerwonych i jej bohaterowie

Dumny z drużyny był po meczu z Belgią jej kapitan Piotr Zeszutek:

Polacy przystąpili do meczu skoncentrowani, choć nie utrzymali tej koncentracji do ostatniej akcji meczu - i o ten moment Tomasz Staniszewski pytał Wojciecha Piotrowicza:

Wojciech Piotrowicz i Tomasz Staniszewski / Tomasz Plenkowski - RugbyPolska.pl/Gonga / Materiały prasowe

Jak grę Biało-Czerwonych oceniał siedzący w meczu z Belgią na rezerwie Sylwester Gąska?

Mecz z Belgią miał być debiutem w kadrze Brandona Olowa zawodnika Perth Bayswater Rugby Union Club, czyli najstarszego klubu rugby w zachodniej Australii. Matka Olowa jest Polką. Zawodnik pojawił się w Trójmieście, ale na treningu odnowił się u niego uraz mięśnia czworogłowego uda, więc na debiut musi czekać. Jak ocenił grę Biało-Czerwonych?

Swoich zawodników komplementował po meczu walijski trener Biało-Czerwonych Christian Hitt. Ma nadzieję, że także w meczu z Niemcami zagramy o zwycięstwo, a kibice w Gdyni będą 16 zawodnikiem polskiej kadry:

Wygraliśmy z Czarnymi Diabłami, czas na Czarne Orły

Pierwsze historyczne zwycięstwo w Rugby Europe Championship miało dać nam przywilej zagrania pierwszego meczu play-off na swoim boisku, tak by nie trafić na mocnych Holendrów. Drużyna prowadzona przez Walijczyka - Christiana Hitta plan wykonała. Zagramy z Niemcami na własnym podwórku, a to zwiększa szansę na wynik, jaki przed sezonem bralibyśmy w ciemno - możliwość gry o 5-6 miejsce w Rugby Europe Championship.

Niemcy nie będą jednak łatwym przeciwnikiem. W meczu, którego stawką było trzecie miejsce w grupie A, mierzyli się na swoim boisku z faworyzowaną Holandią. Ona już w pierwszej połowie zbudowała przewagę dzięki skuteczności w wykonywaniu rzutów karnych. Na przerwę schodziła prowadząc 26:15.

Na początku drugiej połowy Holendrzy zdobyli trzecie przyłożenie i zwiększyli przewagę do 18 punktów. I kiedy wydawało się, że mogą być już spokojni o wynik, Niemcy skutecznie ich zdominowali, atakując nawet, gdy grali w osłabieniu. Seryjnie wygrywali auty i stopniowo odrabiali straty, a obrońca Eduardo Stella trafiał z podstawki nawet z połowy boiska. Pochodzi z Bassano del Grappa, ale zamiast reprezentacji Włoch wybrał Niemcy. I na dziesięć minut przed końcem meczu Niemcom brakowało już tylko czterech oczek do remisu. To był impuls dla Holendrów, by odzyskać kontrolę nad meczem. Wygrali 33:29.