Legia Warszawa wygrała na wyjeździe 3:0 (1:0) z serbskim klubem TSC Backa Topola w drugiej kolejce fazy zasadniczej piłkarskiej Ligi Konferencji.

Kacper Chodyna (L) z Legii Warszawa cieszy się z bramki strzelonej na 0:3 podczas meczu fazy ligowej piłkarskiej Ligi Konferencji w Nowym Sadzie z FK TSC Backa Topola / Leszek Szymański / PAP

W 12. minucie Luquinhas dośrodkował z lewego skrzydła. Obrońca serbskiej drużyny wybił piłkę wprost pod nogi nadbiegającego Bartosza Kapustki, który umieścił piłkę w bramce. Brazylijczyk w podobnej sytuacji podał do wychodzącego na wolną pozycję Kacpra Chodyny, który ostatecznie został uprzedzony przez defensorów.



Później Marc Gual podał do Luquinhasa, a ten uderzył bez przyjęcia. Piłka przeleciała obok słupka. Pod koniec pierwszej połowy bramkarz Veljko Ilic przeciął podanie, które było adresowane do Guala.



Legia z przytupem rozpoczęła drugą połowę. Strzał Guala został zablokowany, jednak bramkarz był bez szans przy dobitce Luquinhasa. Po chwili Paweł Wszołek uderzył głową, lecz tym razem Ilic złapał piłkę. Ruben Vinagre w 62. min podał do wchodzącego w pole karne Kacpra Chodyny, który podwyższył na 3:0.



Gospodarze najlepszą okazję stworzyli sobie w 83. minucie, gdy Aleksandar Cirkovic oddał potężny strzał, który został obroniony przez Kacpra Tobiasza. Pod koniec meczu Migouel Alfarela otrzymał podanie w pole karne, lecz nieudolnie przelobował bramkarza i posłał piłkę nad poprzeczką. W doliczonym czasie Ifet Djakovac strzelił niecelnie ze skraju pola karnego.



Legia jest jedną z dziewięciu drużyn, która po dwóch kolejkach fazy ligowej ma komplet zwycięstw i zajmuje trzecie miejsce w Lidze Konferencji. Wyprzedzają ją tylko Chelsea Londyn i Fiorentina. Osiem zespołów zagwarantuje sobie udział w 1/8 finału, a kluby z miejsc 9-24. zagrają w barażach.

Legioniści 7 listopada podejmą Dinamo Mińsk w trzeciej kolejce Ligi Konferencji.

TSC Backa Topola - Legia Warszawa 0:3 (0:1)

Bramki: 0:1 Bartosz Kaspustka (11), 0:2 Luquinhas (47), 0:3 Kacper Chodyna (62).

Żółte kartki: TSC Backa Topola - Milan Radin, Luka Capan, Mihajlo Banjac, Vukasin Krstic. Legia Warszawa - Bartosz Kapustka, Jan Ziółkowski, Kacper Chodyna.

Sędzia: Julian Weinberger (Austria).

TSC Backa Topola: Veljko Ilic - Luka Capan, Dusan Stevanovic, Vukasin Krstic - Mihajlo Banjac (80. Bence Sos), Stefan Jovanovic (60. Sasa Jovanovic), Milan Radin, Aleksa Pejic (60. Ifet Djakovac), Petar Stanic (88. Marko Lazetic), Aleksandar Cirkovic (88. Ivan Milosavljevic) - Milos Pantovic.

Legia Warszawa: Kacper Tobiasz - Paweł Wszołek, Radovan Pankov (46. Jan Ziółkowski), Steve Kapuadi, Ruben Vinagre - Bartosz Kapustka, Rafał Augustyniak (68. Jurgen Celhaka), Ryoya Morishita (80. Claude Goncalves) - Kacper Chodyna, Marc Gual (69. Tomas Pekhart), Luquinhas (68. Migouel Alfarela).