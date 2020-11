Polscy piłkarze staną dziś przed szansą triumfu w swojej grupie Ligi Narodów i awansu do Final Four. Stanie się tak, jeśli wygrają w Reggio Emilia z osłabionymi brakiem wielu zawodników Włochami, a Holandia nie pokona Bośni i Hercegowiny.

Trening polskiej reprezentacji / Leszek Szymański / PAP

Po czterech kolejkach grupy A1 prowadząca w tabeli Polska ma siedem punktów i o jeden wyprzedza Włochy, a o dwa Holandię. Tabelę zamyka pozostająca bez zwycięstwa Bośnia i Hercegowina - 2 pkt.

Po meczu z Italią biało-czerwonych czeka jeszcze spotkanie 18 listopada w Chorzowie z Holandią, która dziś podejmie Bośniaków.



Jeśli "Pomarańczowi" nie wygrają w 5. kolejce, a Polacy pokonają na wyjeździe Włochów, biało-czerwoni zapewnią sobie niespodziewany triumf w grupie A1 i awans do Final Four.



Turniej z udziałem czterech najlepszych drużyn najwyższej dywizji odbędzie się w październiku 2021 roku. Polska, w przypadku zwycięstwa w grupie A1, będzie gospodarzem imprezy.







Włoska drużyna osłabiona, ale trener Brzęczek spodziewa się trudnego spotkania

Miesiąc temu biało-czerwoni zremisowali z Italią w Gdańsku 0:0. Teraz jednak Włosi zagrają mocno osłabieni. Z powodu przypadków koronawirusa (często niejednoznacznych) i kontuzji zabraknie w ich ekipie kilkunastu piłkarzy.



Problemów z koronawirusem nie uniknął nawet trener Roberto Mancini. O jego pozytywnym wyniku testu na Covid-19 informowano 6 listopada.



Mancini nadal przebywa w izolacji domowej, a dziś zastąpi go asystent Alberico Evani.



Szczerze mówiąc, straciłem rachubę piłkarzy, którzy w niedzielę nie będą mogli zagrać. Ale to jest zespół, który staje się silniejszy w trudnej sytuacji - stwierdził Evani.



Mimo kłopotów Włochów trener biało-czerwonych Jerzy Brzęczek spodziewa się trudnego meczu.



Życzę nieobecnym jak najszybszego powrotu do zdrowia, bo to teraz najważniejsze. Włosi mają kadrę z dużym potencjałem i wiemy, że czeka nas bardzo trudne spotkanie, nawet gdy nie zagrają najlepsi zawodnicy - stwierdził.



W polskiej ekipie z powodu żółtych kartek zabraknie Mateusza Klicha.



Początek meczu w Reggio Emilia o godz. 20:45.