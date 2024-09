​Piłkarki ręczne mistrza kraju KGHM Zagłębie Lubin pokonały KPR Gminy Kobierzyce 23:21 (12:9) w meczu o Superpuchar Polski. Pierwsze spotkanie o to trofeum pod egidą Superligi rozegrano w sobotę w łódzkiej hali Atlas Arena.

Zawodniczki z Lubina cieszą się ze zwycięstwa / Marian Zubrzycki / PAP

Jako pierwsza w historii meczów o nowe trofeum pod egidą Superligi zapisała się skrzydłowa KPR Patrycja Kozioł, która otworzyła wynik spotkania w Łodzi. Później przez dłuższy czas inicjatywa należała do mistrzyń i zdobywczyń Pucharu Polski, które m.in. dzięki dwóm trafieniom Kingi Jakubowskiej wygrywały 4:2, a po bramce Karoliny Jureńczyk 6:3.

Kobierzyczanki odrobiły jednak straty, wykorzystując grę w przewadze m.in. po czerwonej kartce Jureńczyk. Podopieczne trenera Marcina Palicy doprowadziły do remisu (6:6), ale potem swoją niemoc pod bramką KPR przełamały piłkarki Zagłębia. Grę lubinianek rozruszały w przodzie Brazylijka Mariane Fernandes i Argentynka Malena Cavo. Dzięki ich skuteczności mistrzynie kraju prowadziły do przerwy 12:9.

Początek drugiej połowy również należał do nich i choć po trafieniu ukraińskiej skrzydłowej Anastazji Melekescewy KPR zmniejszyło straty do dwóch bramek (13:15), to z czasem przewaga podopiecznych trenerki Bożeny Karkut była coraz większa. Po 45 minutach Zagłębie prowadziło już 20:13. Lubinianki podkręciły tempo, w ataku nie myliły się Jakubowska i Kinga Grzyb, a do tego w bramce świetnie spisywała się Monika Maliczkiewicz.

To nie był jednak koniec emocji. W ostatnich 10 minutach "Miedziowe" straciły koncentrację, co wykorzystały rywalki. Wicemistrz kraju odrobił większość strat i na cztery minuty przed końcem, po bramce Wiktorii Kocińskiej, KPR przegrywało tylko 20:21. W samej końcówce dwukrotnie do bramki drużyny z Kobierzyc trafiła jednak Brazylijka Patricia Machedo-Matieli, co przesądziło o triumfie Zagłębia.

Na MVP meczu wybrano Maliczkiewicz, która obroniła 13 rzutów szczypiornistek KPR.

To nie ja, ale nasza cała "16" wraz ze sztabem szkoleniowym wywalczyła Superpuchar. Nie było łatwo, bo ten mecz był na samym początku nowego sezonu. Fajnie, że tak dobrze go zaczęłyśmy i jesteśmy gotowe do dalszej walki o swoje - przyznała bramkarka Zagłębia.

KGHM Zagłębie Lubin - KPR Gminy Kobierzyce 23:21 (12:9)

KGHM Zagłębie Lubin: Barbara Zima, Monika Maliczkiewicz - Kinga Grzyb 4, Joanna Drabik 2, Adrianna Górna 1, Kinga Jakubowska 4, Patricia Machedo-Matieli 2, Karolina Jureńczyk 2, Malena Cavo 2, Mariane Fernandes 4, Goundouba Guirassy 1, Aneta Promis 1, Daria Przywara 0.

KPR Gminy Kobierzyce: Beata Kowalczyk, Viktoriia Saltaniuk - Patrycja Kozioł 2, Anastazja Melekescewa 1, Mariola Wiertelak 5, Małgorzata Buklarewicz 4, Magdalena Drażyk 5, Justyna Świerczek 2, Zuzanna Ważna 0, Sofiia Holinska 0, Aleksandra Kucharska 0, Wiktoria Kocińska 2, Marcelina Polańska 0.