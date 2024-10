W piątkowym spotkaniu ekstraklasy piłkarskiej Piast zremisował w Gliwicach z Lechią Gdańsk 3:3.

Piłkarz Piasta Gliwice Michał Chrapek (2P) i Rifet Kapic (P) z Lechii Gdańsk podczas meczu Ekstraklasy / PAP/Jarek Praszkiewicz / PAP

Drużyna z Trójmiasta szybko objęła prowadzenie. W trzeciej minucie w swoim polu karnym Miguel Nobrega sfaulował gracza Lechii (był nim Camilo Mena). Minutę później poszkodowany wykorzystał rzut karny. Piłkarz Piasta zastąpił w tym spotkaniu kapitana zespołu - Jakub Czerwińskiego - który pauzował za żółte kartki.



Zespół z Górnego Śląska wyrównał w 43. minucie. Wówczas przeprowadził koronkową akcję, w trakcie której wykonał 13 podań. Zakończył ją, celnym strzałem Jorge Felix.

Piłkarz Piasta Gliwice Jorge Felix (L) podczas meczu Ekstraklasy z Lechią Gdańsk / Jarek Praszkiewicz / PAP

Lechia bardzo dobrze rozpoczęła drugą połowę. W 46. min. Mena świetnie prostostopadle podał do Bohdana Wjunnyka, a ten pokonał Franstiska Placha, który pełnił w piątek funkcję kapitana gliwickiej drużyny.



W 48. i 52. minucie Mena miał świetne okazje do zdobycia gola, ale nie wykorzystał ich. Trzecia bramka dla Lechii padła w 63. minucie. Wówczas rezerwowy Louis D'Arrigo, pięknym strzałem pokonał gliwickiego golkipera.

Piast nie poddał się jednak i trzy minuty później straty drużyny zmniejszył Felix. Wyrównał natomiast w 81. min - po dośrodkowaniu z rzutu rożnego - Maciej Rosołek.



Obie drużyny miały dogodne okazje, aby zwyciężyć, ale mecz zakończył się remisem.



Przed nim uczczono pamięć ofiar katastrofy drogowej w Borkowie koło Gdańska, małych fanów drużyny Lechii. Do karambolu doszło w 18 października na remontowanym odcinku trasy S7. W katastrofie uczestniczyło 21 pojazdów - 18 osobowych i 3 ciężarówki. Pojazdami poruszało się łącznie 56 osób. W wypadku cztery osoby poniosły śmierć na miejscu, a 15 trafiło do szpitala. Wszystkie ofiary katastrofy to dzieci - dwaj chłopcy wieku 7 i 10 lat, 9-letnia dziewczynka i jej 12-letni brat. Dzieci wracały z meczu Lechii z Legią Warszawa.



Przed spotkaniem w Gliwicach była minuta ciszy, zaś piłkarze obu drużyny oraz fani Lechii wypuścili w górę białe baloniki. Dodatkowo kibice gdańskiego zespołu w trakcie pierwszej połowy tak stanęli zwartą grupą, że na sektorze gości utworzyli znak krzyża.



Po raz kolejny pierwszy trener Piasta Aleksandar Vukovic nie mógł w piątek kierować drużyną z ławki. 9 października ogłoszono, że został zawieszony przez Komisję Ligi Ekstraklasy S.A. na dwa mecze. Szkoleniowiec został ukarany czerwoną kartką w spotkaniu z Pogonią Szczecin. Podobnie jak pojedynku z Koroną Kielce oficjalnie jego obowiązki na czas meczu przejął drugi trener Aleksandar Radunovic.

Piast Gliwice - Lechia Gdańsk 3:3 (1:1)

Bramki: 0:1 Camilo Mena (4-karny), 1:1 Jorge Felix (43), 1:2 Bohdan Wjunnyk (46), 1:3 Louis D'Arrigo (63), 2:3 Jorge Felix (66), 3:3 Maciej Rosołek (81).



Żółta kartka - Piast Gliwice: Tomas Huk, Grzegorz Tomasiewicz, Miguel Munoz, Arkadiusz Pyrka. Lechia Gdańsk: Rifet Kapic, Iwan Żelizko.



Sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa). Widzów 4 670.



Piast Gliwice: Frantisek Plach - Arkadiusz Pyrka, Miguel Nobrega (70. Miguel Munoz), Tomas Huk, Jakub Lewicki (60. Igor Drapiński) - Maciej Rosołek, Michał Chrapek, Miłosz Szczepański (70. Damian Kądzior), Grzegorz Tomasiewicz, Jorge Felix (90. Tomasz Mokwa) - Andreas Katsantonis (60. Fabian Piasecki).



Lechia Gdańsk: Szymon Weirauch - Dominik Piła, Andrei Chindris, Elias Olsson, Conrado - Camilo Mena (56. Kacper Sezonienko), Rifet Kapic, Iwan Żelizko, Anton Carenko (61. Louis D'Arrigo), Maksym Chłań - Bohdan Wjunnyk (78. Tomasz Wójtowicz).