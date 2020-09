Cztery miasta znalazły się na jesiennej trasie Otylia Swim Tour. To zajęcia dla młodych adeptów pływania, organizowane każdego roku przez Fundację Otylii Jędrzejczak. Już w pierwszej tegorocznej odsłonie Otylia Swim Tour udział weźmie blisko setka dzieci, a zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów zarówno na lądzie, jak i w wodzie.

13 września mistrzyni olimpijska w pływaniu przyjedzie razem ze swoim sztabem do Świebodzic na Dolnym Śląsku. We wrześniu Otylia Jędrzejczak spotka się jeszcze z adeptami pływania w Łodzi (27 września), a w październiku w Katowicach (3 października) i Rybniku (24 października).

Dla mnie i wszystkich współpracujących przy projektach mojej fundacji największym szczęściem jest to, że będziemy mogli wreszcie wrócić do tego, co kochamy. A kochamy m.in. dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem z dziećmi - mówi Otylia Jędrzejczak. Podczas spotkań z młodzieżą i ich rodzicami zostaną zachowane wszystkie zasady bezpieczeństwa niezbędne w celu przeciwdziałania zakażeniu SARS-CoV-2.

W czasie zajęć Otylia Swim Tour, które trwają przez cały dzień, dzieci i ich rodzice otrzymują kompleksową wiedzę. Młodzi adepci pływania trenują zarówno w wodzie, jak i na lądzie, a rodzice mogą w tym czasie spotkać się z dietetykiem i psychologiem sportowym. Zajęcia z dziećmi prowadzi dwunastu trenerów pływania i przygotowania fizycznego oraz fizjoterapeutów współpracujących z Fundacją Otylii Jędrzejczak. Młodzi sportowcy mają okazję zapoznać się ze wszystkimi niezbędnymi ćwiczeniami.

Za każdym razem mówimy sobie, że jeśli przynajmniej jedno z tych ćwiczeń zapadnie dzieciakom w pamięć, to będzie świetnie. Gdy przyjeżdżamy później do tych samych miast i spotykamy się z dzieciakami, to widząc ich postępy mamy olbrzymią satysfakcję - mówi Szymon Kujat, jeden z trenerów współpracujących z Fundacją Otylii Jędrzejczak.

Pierwsze zajęcia z cyklu Otylia Swim Tour odbędą się w Świebodzicach, gdzie ekipa Fundacji Otylii Jędrzejczak przyjedzie pierwszy raz. Na spotkanie, które odbędzie się 13 września, jest już komplet zgłoszeń. 9 września ruszają zapisy dla dzieci, które chcą się z nami spotkać w Łodzi - dodaje Jędrzejczak. Zapisy na każde z zajęć z cyklu Otylia Swim Tour przyjmowane są za pośrednictwem formularza na stronie internetowej www.otyliaswimtour.pl.

Z pewnością jednym z dużych naszych atutów są zajęcia dla rodziców, którzy często podczas spotkań z dietetykiem i psychologiem poznają wiadomości niezbędne dla prawidłowego rozwoju młodego sportowca. Z kolei dzieciaki uczą się wszystkiego, od podstaw, aż do poważniejszego doskonalenia swoich umiejętności. Ale najważniejsze jest, by się dobrze bawiły, bo przygoda ze sportem zawsze powinna rozpoczynać się o zabawy - dodaje najlepsza zawodniczka w historii polskiego pływania.

Wszyscy uczestnicy Otylia Swim Tour otrzymują bogate pakiety ufundowane przez Fundację Otylii Jędrzejczak oraz jej partnerów, m.in. Fundację Santander i markę AquaWave. Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Sportu, a impreza w Świebodzicach współfinansowana jest ze środków Miasta Świebodzice.