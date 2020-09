Polski Związek Piłki Nożnej zaprezentował najnowszy model koszulki piłkarskiej reprezentacji Polski. Biało-czerwoni wystąpią w nich już 4 września w meczu z Holandią.

Jak napisano na stronie internetowej PZPN-u, wzór nawiązuje do koszulek z lat 70 i 80. "Klasyczny, wyrazisty, z godłem narodowym w centralnej części, nawiązujący stylem do niezapomnianych dla polskiej piłki lat 70. i 80. Wierzymy, że będzie inspirować naszych zawodników do kolejnych, wielkich zwycięstw".

Wideo youtube

Polacy zagrają w nowych strojach już w najbliższych meczach Ligi Narodów z Holandią 4 września i oraz Bośnią i Hercegowiną trzy dni później. Początek obu spotkań o godz. 20.45. Oprócz tych drużyn w grupie 1 najwyższej dywizji Ligi Narodów UEFA są też Włochy.

Biało-czerwoni w pierwszej edycji Ligi Narodów (2018/19) spadli z Dywizji A, jednak dzięki reformie rozgrywek i poszerzeniu najwyższej dywizji z 12 do 16 drużyn utrzymali się w niej, podobnie jak Niemcy, Chorwacja oraz Islandia.