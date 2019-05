Reprezentacja Brazylii przygotowuje się do tegorocznej edycji turnieju Copa America. W czasie jednego z treningów, największa gwiazda Canarinhos, Neymar, została ośmieszona przez 19-letniego zawodnika Wevertona Guilhere. To wyraźnie nie spodobało się zawodnikowi PSG.

Neymar / MARCELO SAYAO / PAP/EPA

Brazylia rozpoczęła zgrupowanie w Granja Comary, ośrodku, który był ich bazą w czasie mistrzostw świata w 2014 roku.

W czasie jednego z treningów podczas wewnętrznej gry piłkę dostał 19-latek Weverton Guilhere. Piłkarz przyjął piłkę i błyskawicznym zwodem przepuścił ją między nogami Neymara, który natychmiast złapał go za koszulkę i powalił na ziemię.

Film z tego zdarzenia od razu stał się hitem internetu na całym świecie.

Ten rok jest na razie nieudany dla Neymara. W styczniu doznał urazu prawej stopy, a do gry wrócił dopiero w kwietniu. Od tego czasu rozegrał tylko cztery mecze w barwach PSG. We Francji miał też problemy dyscyplinarne i z powodu swego zachowania został zawieszony na trzy spotkania.



Z kolei w ostatni weekend selekcjoner "Canarinhos" Tite poinformował Neymara, że nie będzie pełnił funkcji kapitana zespołu narodowego podczas Copa America, a opaskę przejmie Dani Alves.



W fazie grupowej Brazylijczycy zagrają z Boliwią, Wenezuelą i Peru.



Brazylia już po raz piąty będzie gospodarzem Copa America, poprzednio w 1989 roku. Do tej pory piłkarze tego kraju na własnym terenie zawsze triumfowali; z kolei ostatnie zwycięstwo zanotowali w 2007 roku na boiskach Wenezueli. Dwie ostatnie edycje turnieju, w 2015 i 2016 roku, wygrali Chilijczycy.