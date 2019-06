Zwyciężczyni wielkoszlemowego French Open i turnieju w Birmingham, Australijka Ashleigh Barty została nową liderką światowego rankingu tenisistek. Na najwyższym w dotychczasowej karierze miejscu uplasowała się Iga Świątek, która awansowała z 65. na 63. pozycję.

Iga Świątek / Paul Harding/PA / PAP/EPA

Australijka dzięki dwóm zwycięstwom odniesionym w czerwcowych turniejach w Paryżu i Birmingham przeskoczyła w rankingu dotychczasową liderkę, Japonkę Naomi Osakę. Tym samym Barty stała się drugą w historii Australijką, która znalazła się na szczycie rankingu. Jej rodaczka, Evonne Goolagong plasowała się na pierwszym miejscu listy w 1976 roku.

Iga Świątek, która niedawno awansowała do IV rundy French Open, ostatniego turnieju w Birmingham nie mogła zaliczyć do udanych. Mimo to Polka przeskoczyła o dwie pozycje w górę w rankingu WTA i zajmuje najlepsze w karierze, 63. miejsce. W pierwszej "setce" znajduje się jeszcze jedna Polka - Magda Linette, która utrzymała 75. pozycję.

W czołówce zestawienia "Race to Shenzen", które wyłoni osiem uczestniczek imprezy finałowej WTA w listopadzie, nie zaszły zmiany. Ashleigh Barty prowadzi przed Czeszkami: Petrą Kvitovą i Karoliną Pliszkovą. Świątek jest 47., a Linette 66.

Czołówka rankingu WTA (stan na 24.06.2019): miejsce miejsce w poprzednim rankingu nazwisko i narodowość punkty 1. (2.) Ashleigh Barty (Australia) 6540 2. (1.) Naomi Osaka (Japonia) 6377 3. (3.) Karolina Pliszkova (Czechy) 5685 4. (4.) Kiki Bertens (Holandia) 5425 5. (6.) Angelique Kerber (Niemcy) 4685 6. (5.) Petra Kvitova (Czechy) 4555 7. (8.) Simona Halep (Rumunia) 3963 8. (7.) Jelina Switolina (Ukraina) 3868 9. (9.) Sloane Stephens (USA) 3682 10. (10.) Aryna Sabalenka (Białoruś) 3565 ... 63. (65.) Iga Świątek (Polska) 878 75. (75.) Magda Linette (Polska) 800 217. (217.) Katarzyna Kawa (Polska) 252 226. (224.) Magdalena Fręch (Polska) 243 273. (274.) Urszula Radwańska (Polska) 191

Czołówka rankingu "Race to Shenzen": miejsce nazwisko i narodowość punkty 1. Ashleigh Barty (Australia) 4645 2. Petra Kvitova (Czechy) 3525 3. Karolina Pliszkova (Czechy) 3456 4. Naomi Osaka (Japonia) 3146 5. Kiki Bertens (Holandia) 2961 6. Belinda Bencic (Szwajcaria) 2599 7. Marketa Vondrouszova (Czechy) 2350 8. Simona Halep (Rumunia) 2327 9. Johanna Konta (W. Brytania) 1963 10. Bianca Andreescu (Kanada) 1827 ... 47. Iga Świątek (Polska) 675 66. Magda Linette (Polska) 512

Opracowanie: Jakub Pobożniak