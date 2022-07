W ósmym dniu lekkoatletycznych mistrzostw świata w Eugene Katarzyna Zdziebło zdobyła srebrny medal w chodzie na 35 km. Amerykanka Sydney McLaughlin poprawiła swój własny rekord świata w biegu na 400 m przez płotki.

Sydney McLaughlin / Adam Warżawa / PAP

Zdziebło zajęła drugie miejsce w chodzie na 35 km. To jej drugi srebrny medal w Eugene, wcześniej tki sam krążek wywalczyła na dystansie 20 km. Złoto zdobyła Peruwianka Kimberly Garcia Leon, a brąz Chinka Schijie Qieyang. Zawodniczki wystartowały o godzinie 6.15 czasu lokalnego. Garcia Leon triumfowała czasem 2:39.16. To nowy rekord mistrzostw świata. Zdziebło o ponad 9 minut poprawiła rekord Polski w tej konkurencji - 2:40.03. Qieyang była wolniejsza od Polki o 34 sekundy. Identyczna była kolejność na dystansie 20 km.



Druga z Polek - Olga Niedziałek - zajęła w piątek 11. miejsce.



Już jeden srebrny medal na mistrzostwach świata byłby dla mnie wystarczający. Nie oczekiwałabym więcej. Ten pierwszy krążek był spełnieniem marzeń. Drugi medal to szczyt szczytów - mówiła wyczerpana reprezentantka Polski.



Zdziebło jest drugą polską lekkoatletką, która z mistrzostw globu wróci z dwoma medalami - w 2007 roku w Osace Marek Plawgo wywalczył brąz w biegu na 400 m przez płotki oraz w sztafecie 4x400 m. Nikt z biało-czerwonych w MŚ nie zdobył jednak wcześniej dwóch medali indywidualnych. To zarazem dwa pierwsze polskie krążki w kobiecym chodzie.



Wcześniej w tej konkurencji Robert Korzeniowski zdobył dwa medale podczas igrzysk olimpijskich w Sydney w 2000 roku, gdy wygrał rywalizację na 20 i 50 km.



W Eugene biało-czerwoni na podium stali dotychczas czterokrotnie. Poza Zdziebło dokonali tego młociarze - zwyciężył Paweł Fajdek, a drugi był Wojciech Nowicki.

Nowy rekord świata

Sydney McLaughlin zdobyła złoto w biegu na 400 m przez płotki. Amerykanka wynikiem 50,68 aż o 0,73 sekundy poprawiła własny rekord świata. Mistrzyni olimpijska z Tokio jest pierwszą zawodniczką w historii, która zeszła poniżej 51 sekund w tej konkurencji. Jest to pierwszy rekord globu ustanowiony podczas MŚ w Eugene. McLaughlin w nagrodę za swój wyczyn otrzymała czek na 100 tysięcy dolarów.



Druga na 400 m ppł była Holenderka Femke Bol (52,27). Brąz wywalczyła Dalilah Muhammad z USA (53,13).



Anna Kiełbasińska zajęła ósme miejsce w finałowym biegu na 400 m. Zwyciężyła Shaunae Miller-Uibo z Bahamów, która osiągnęła najlepszy w tym roku wynik na świecie - 49,11. Srebrny medal zdobyła Marileydy Paulino z Dominikany - 49,60, a brązowy Sada Williams, która poprawiła rekord Barbadosu - 49,75. Na podium stanęły wyłącznie zawodniczki z Ameryki Środkowej.



Najszybszą Europejką była Holenderka Lieke Klaver, która uzyskała czas 50,33 i zajęła czwarte miejsce. Kiełbasińska uzyskała czas 50,81 i była drugą zawodniczką ze Starego Kontynentu w finale.



Piotr Lisek i Robert Sobera nie awansowali do finału skoku o tyczce. Obydwaj reprezentanci Polski trzykrotnie strącili poprzeczkę zawieszoną na wysokości 5,65 m.

Polskie sprinterki bez awansu do finału

Anna Wielgosz nie awansowała do finału biegu na 800 m, zajmując piąte miejsce w drugim biegu półfinałowym. Jeszcze na 100 metrów przed metą była czwarta, ale na ostatniej prostej wyprzedziła ją Etiopka Freweyni Hailu. Polka osiągnęła czas 2.00,51.



Polska sztafeta 4x100 m w składzie: Magdalena Stefanowicz, Martyna Kotwiła, Marika Popowicz-Drapała, Ewa Swoboda nie zdołała awansować do finału. Biało-czerwone uzyskały czas 43,19 i zajęły 11. miejsce w eliminacjach.



Michael Norman zdobył złoty medal w biegu na 400 m. Amerykanin wygrał finałowy bieg czasem 44,29. Drugi był Kirani James z Grenady (44,48), a brąz wywalczył Brytyjczyk Matthew Hudson-Smith (44,66).



Australijka Kelsey-Lee Barber wygrała konkurs rzutu oszczepem i obroniła tytuł wywalczony w 2019 roku. Srebrny medal zdobyła Kara Winger z USA. Trzecia była Japonka Haruka Kitaguchi. Barber w trzeciej próbie uzyskała najlepszy w tym roku wynik na świecie - 66,91 m.