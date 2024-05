Trener niemieckich piłkarzy Julian Nagelsmann ogłosił 27-osobową kadrę, która będzie przygotowywać się do mistrzostw Europy w tym kraju. Przed turniejem selekcjoner musi zmniejszyć listę do 26 nazwisk. Powołania nie otrzymali Mats Hummels i Leon Goretzka. Jest za to aż czterech bramkarzy.

Selekcjoner Julian Nagelsmann ogłosił kadrę / FILIP SINGER / PAP/EPA Hummels, Goretzka i Gnabry poza kadrą 35-letni Mats Hummels z Borussii Dortmund to mistrz świata z 2014 roku, niedawno awansował z zespołem klubowym do finału Ligi Mistrzów (strzelił gola w rewanżowym półfinale z PSG). W reprezentacji doświadczony obrońca rozegrał 78 meczów (pięć goli). Natomiast 29-letni pomocnik Leon Goretzka z Bayernu Monachium wystąpił dotychczas 57 razy w narodowej kadrze i zdobył 14 bramek. Na 27-osobowej liście, zaprezentowanej podczas czwartkowej konferencji prasowej w Berlinie, nie znalazł się również kontuzjowany Serge Gnabry z Bayernu. Czterech bramkarzy na Euro Powołanie otrzymali natomiast m.in. doświadczeni Toni Kroos z Realu Madryt (wrócił niedawno do kadry po trzyletniej przerwie), Manuel Neuer, Thomas Mueller, Joshua Kimmich (wszyscy z Bayernu) oraz klubowy kolega Roberta Lewandowskiego z Barcelony Ilkay Guendogan. W kadrze jest aż czterech bramkarzy i właśnie tylu Nagelsmann zamierza zabrać na Euro. Oprócz Neuera również: Marc Andre-Ter Stegen (Barcelona), Oliver Baumann (Hoffenheim) i Alexander Nuebel (VfB Stuttgart). Nominowaliśmy czterech bramkarzy i w czterech pojedziemy na turniej. Nuebel zasłużył na nominację - powiedział Nagelsmann. Przed turniejem, który rozpocznie się 14 czerwca, Niemcy rozegrają dwa towarzyskie mecze u siebie - z Ukrainą i Grecją. Do 7 czerwca mija termin przesłania ostatecznej listy do UEFA, składającej się maksymalnie z 26 piłkarzy. Gospodarze Euro 2024 zmierzą się w grupie A kolejno: 14 czerwca ze Szkocją w Monachium (mecz otwarcia), 19 czerwca z Węgrami w Stuttgarcie i 23 czerwca ze Szwajcarią we Frankfurcie nad Menem. 27-osobowa kadra Niemiec przed Euro 2024 Bramkarze: Manuel Neuer (Bayern Monachium), Marc Andre-Ter Stegen (Barcelona), Oliver Baumann (Hoffenheim), Alexander Nuebel (VfB Stuttgart). Obrońcy: Nico Schlotterbeck (Boussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Maximilian Mittelstaedt (VfB Stuttgart), Joshua Kimmich (Bayern Monachium), Antonio Ruediger (Real Madryt), David Raum (RB Lipsk), Benjamin Henrichs (RB Lipsk), Waldemar Anton (VfB Stuttgart). Pomocnicy: Toni Kroos (Real Madryt), Chris Fuehrich (VfB Stuttgart), Aleksandar Pavlovic (Bayern Monachium), Leroy Sane (Bayern Monachium), Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Pascal Gross (Brighton), Ilkay Guendogan (Barcelona), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Jamal Musiala (Bayern Monachium). Napastnicy: Niclas Fuellkrug (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal Londyn), Deniz Undav (VfB Stuttgart), Thomas Mueller (Bayern Monachium), Maxilimian Beier (Hoffenheim). Zobacz również: Alagierska-Szczepaniak: Przez kontuzję inaczej patrzę na sport

