Dziewczyny, chodźcie na lekcje wf. One mogą być bardzo fajne, a na pewno są dla was bardzo zdrowe. Warto! - apeluje Otylia Jędrzejczak, najlepsza polska pływaczka w historii. We wtorek odbędzie się inauguracja tegorocznej akcji "Mistrzynie w Szkołach", w ramach której Jędrzejczak wraz z innymi mistrzyniami sportu zachęca uczennice do uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego.

Otylia Jędrzejczak i "Mistrzynie w Szkołach" / Paweł Skraba / Materiały prasowe Tegoroczna inauguracja "Mistrzyń w Szkołach" odbędzie się w Zgierzu koło Łodzi, gdzie na spotkanie z uczennicami zgierskich szkół Otylia Jędrzejczak zaprosiła świetną lekkoatletkę, wicemistrzynię olimpijską Annę Kiełbasińską, Natalię Czerwonkę, byłą łyżwiarkę szybką, zdobywczynię srebrnego medalu olimpijskiego w drużynie, a także Paulinę Maj-Erwardt, ponad stukrotną reprezentantkę Polski w siatkówce kobiet, brązową medalistkę mistrzostw Europy. Naszym celem jest pokazanie, że lekcja wychowania fizycznego jest ważna i fajna. Mam nadzieję, że dzięki naszej nietypowej lekcji i spotkaniu mistrzyń sportu przekonają się, jak istotna w życiu jest aktywność fizyczna. Zajęcia skierowane są do uczennic z dwóch ostatnich klas szkół podstawowych i szkół średnich, bo właśnie w tej grupie wiekowej notuje się u dziewcząt największą absencję na lekcjach wf. Trzeba to zmienić - mówi najlepsza zawodniczka w historii polskiego pływania. "Mistrzynie w Szkołach" odwiedzą Zgierz we wtorek. Początek zajęć zaplanowano na godz. 10.30. Mistrzynie sportu wraz z uczestniczkami ze zgierskich szkół przez czterdzieści pięć minut będą ćwiczyć pod okiem znanej krakowskiej trenerki personalnej Klaudii Koźbiał, a później podzielą się swoją historią i odpowiedzą na wszystkie pytania. Każda z nas ma nie tylko wspaniałe osiągnięcia w sporcie, ale i bardzo ciekawą historię. Każda z nas chce swoją wielką miłość do sportu przekazać młodzieży. Będziemy starać się przekonać dziewczyny, żeby nie lekceważyły sportu, bo to niezwykle ważna dla naszego zdrowia i samopoczucia dziedzina. Naszym hasłem jest "Jestem sobą, Jestem Bella". Chcemy podkreślić, że piękno jest w każdej z nas bez względu na rozmiar i miejsce zamieszkania. Chcemy pokazać, że z ćwiczeń można czerpać radość i bawić się nimi - dodaje Otylia Jędrzejczak. Sponsorem głównym Fundacji Otylii Jędrzejczak, wspierającym program "Mistrzynie w szkołach", jest Bella, wiodąca marka na rynku artykułów higienicznych dla kobiet. Uczestniczki akcji otrzymają atrakcyjne pakiety startowe, ufundowane m.in. przez markę Bella i HMS Fitness. Projekt "Mistrzynie w szkołach" współfinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, a jego pierwsza tegoroczna odsłona także przez miasto Zgierz i MOSiR w Zgierzu.