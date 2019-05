Już jutro w naszym kraju rozpoczną się piłkarskie Mistrzostwa Świata do lat 20. Polska po raz pierwszy będzie gospodarzem takiego turnieju. W przeszłości nasi młodzi piłkarze stawali nawet na podium Mistrzostw Świata U20. Po raz ostatni Polacy zagrali na tej imprezie w 2007 roku. Część kadrowiczów zrobiła wielkie kariery. Inni zupełnie przepadli w piłkarskim świecie.

Na zdjęciu selekcjoner młodzieżowej reprezentacji Polski w piłce nożnej Jacek Magiera oraz bramkarz Radosław Majecki i pomocnik Dawid Kopacz / Grzegorz Michałowski / PAP

Turniej w Kanadzie w 2007 roku był dla nas całkiem udany. Drużyna biało-czerwonych zdołała wyjść z grupy, a w 1/8 finału młodzi Polacy dostali lekcję futbolu od Argentyńczyków, którzy później zdobyli tytuł. W reprezentacji Argentyny grali wtedy Sergio Aguerro - król strzelców tamtego turnieju czy Angel Di Maria. Dziś znają ich wszyscy fani futbolu.

Spośród 21 Polaków, których trener Michał Globisz zabrał na turniej, kilku także zrobiło piękne kariery i dalej je kontynuuje. Jedną z gwiazd tamtej młodzieżówki był Grzegorz Krychowiak. To jego strzał z rzutu wolnego pozwolił nam pokonać sensacyjnie reprezentację Brazylii. Dziś Krychowiak to jeden z najważniejszych piłkarzy kadry. Po wypłynięciu na szerokie wody w Sevilli był także piłkarzem PSG, a teraz odnalazł się w Lokomotiwie Moskwa. Rezerwowym bramkarzem był 12 lat temu Wojciech Szczęsny. Dziś podstawowy golkiper Juventusu. W pierwszym składzie grał z kolei Bartosz Białkowski. Co prawda aż takiej kariery nie zrobił, ale od lat jest ceniony w Anglii, gdzie gra z powodzeniem w drugiej lidze. O seniorską kadrę jedynie się otarł, ale na tej pozycji od lat konkurencja jest ogromna. W turniejowej kadrze był także Przemysław Tytoń. Bramkarz występuje obecnie w USA, ale ma za sobą występy w Holandii czy Hiszpanii i oczywiście ważny epizod w reprezentacji związany z Euro 2012.

W reprezentacji znaleźli się także piłkarze, którzy co prawda świata nie zawojowali, ale stali się ważnymi zawodnikami na poziomie Ekstraklasy. Choćby Maciej Dąbrowski - obrońca związany obecnie z Zagłębiem Lubin, Jarosław Fojut - obrońca Pogoni Szczecin czy Adam Danch z Arki Gdynia. Wymienić należy jeszcze Łukasza Janoszkę, który rozegrał aż 259 meczów w Ekstraklasie a dziś gra w I-ligowej Stali Mielec. W tamtej drużynie występował także Patryk Małecki związany obecnie ze Spartakiem Trnava. Napastnik zgromadził ponad 270 występów w Ekstraklasie.

Byli oczywiście w tamtej reprezentacji piłkarze, którzy nie zrobili karier na miarę marzeń albo talent rozmienili na drobne. Najlepszym strzelcem biało-czerwonych był w Kanadzie Dawid Janczyk. Trafił nieco wcześniej do CSKA Moskwa, ale kariera zaczęła pikować w dół. Uzależniony od alkoholu eks-napastnik próbował jeszcze niedawno wrócić do futbolu, ale nie potrafi ciągle pokonać nałogu. Po Rosji pograł jeszcze trochę w Belgii i Ekstraklasie.

Jakub Szałek czy Damian Rączka grali i nadal grają jedynie w niższych ligach niemieckich. Wychowany w Anglii Ben Starosta został na przykład Mistrzem Filipin, ale zdążył już porzucić futbol. Zagrał także 11 meczów w Ekstraklasie. Zdążyli w niej zadebiutować także Krzysztof Strugarek, Adrian Marek czy Artur Marciniak. Dziś w piłkę gra tylko ostatni z nich - w Warcie Poznań. Karierę zdążył już zakończyć Mariusz Sacha, którego fani mogą kojarzyć z Podbeskidzia Bielsko-Biała. Jakub Feter z kolei nigdy do poziomu Ekstraklasy nie doskoczył.

W kadrze sprzed 12 lat mamy więc 2 obecne gwiazdy, które regularnie grają w narodowej reprezentacji. Sporo zawodników zrobiło kariery w Ekstraklasie, a kilku może traktować wyjazd na turniej w Kanadzie jako największy sportowy sukces. Jeśli obecna kadra Jacka Magiery przyniesie porównywalny albo ciut lepszy plon, chyba nie będziemy mogli narzekać.

Kadra Polski na Mistrzostwa Świata U20 w Kanadzie w 2007 roku i ówczesna przynależność klubowa piłkarzy:

Bramkarze: Bartosz Białkowski (Southampton), Przemysław Tytoń (Roda Kerkrade), Wojciech Szczęsny (Arsenal)

Obrońcy: Ben Starosta (Sheffild United), Jarosław Fojut (Bolton Wanderers), Krzysztof Król (Real Madryt Castilla), Krzysztof Strugarek (Wisła Płock), Adrian Marek (Zagłębie Sosnowiec), Damian Ręczka (Schalke 04), Jakub Szałek (KP Police), Maciej Dąbrowski (Victoria Koronowo)

Pomocnicy: Adam Danch (Górnik Zabrze), Artur Marciniak (Górnik Zabrze), Grzegorz Krychowiak (Girondins Bordeaux), Jakub Feter (GKS Bełchatów), Tomasz Cywka (Wigan Athletic), Mariusz Sacha (Podbeskidzie Bielsko-Biała)

Napastnicy: Dawid Janczyk (CSKA Moskwa), Patryk Małecki (Wisła Kraków), Łukasz Janoszka (Ruch Chorzów), Paweł Adamiec (GKS Bełchatów)