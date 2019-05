21 piłkarzy ma do dyspozycji trener Jacek Magiera podczas mistrzostw świata U-20. Jutro wybierze 11 z nich do wyjściowego składu na mecz z Kolumbią. W reprezentacji są piłkarze, którzy już zdążyli pograć trochę w Ekstraklasie, ale także zawodnicy grający w juniorskich zespołach dużych, europejskich klubów.

W trakcie przygotowań trener Jacek Magiera sprawdził ponad 40 zawodników / Grzegorz Michałowski / PAP

W trakcie przygotowań trener Jacek Magiera sprawdził ponad 40 zawodników. Kolejni byli obserwowani regularnie przez członków sztabu. Tak wybrano 21 piłkarzy, którzy będą mogli spełnić swoje sportowe marzenia. Podczas decydujących powołań nie było sentymentów. W składzie zabrakło na przykład miejsca dla Marcina Bułki. Bramkarz niedawno zamienił Chelsea na PSG, ale że w klubie nie grał to powołanie przeszło mu koło nosa.

W drużynie Magiery jest łącznie 12 piłkarzy z polskich klubów i dziewięciu występujących zagranicą. Ośmiu zawodników zdążyło już zadebiutować w Ekstraklasie. Najbardziej doświadczony jest pod tym względem obrońca Pogoni Szczecin, który zdążył rozegrać w naszej lidze już 32 spotkania i licznika raczej nie poprawi, bo latem przeniesie się do włoskiego Cagliari. 31 meczów w Ekstraklasie zdążył rozegrać Adrian Gryszkiewicz, a 27 Bartosz Slisz. W ostatnim czasie istotne role w swoich klubach odegrali Radosław Majecki czy Tomasz Makowski. Są w drużynie także piłkarze regularnie grający w 1. Lidze. To choćby Jan Sobociński czy Michał Skóraś.

Spośród piłkarzy występujących zagranicą warto wymienić choćby Karola Niemczyckiego. Drugi bramkarz NAC Breda zdążył zadebiutować w lidze holenderskiej, ale zagrał w niej tylko raz. Marcel Zylla grał w juniorskiej drużynie Bayernu Monachium. Ma za sobą także występy w młodzieżowej Lidze Mistrzów UEFA. W juniorskiej Bundeslidze regularnie grał w tym sezonie także Adrian Stanilewicz z Bayeru Leverkusen, Maik Nawrocki z Werderu Brema. Mateusz Steczyk z kolei grał w lidze regionalnej w II drużynie Norymbergii. Mateusz Bogusz jeszcze pół roku temu był zawodnikiem Ruchu Chorzów, ale teraz już w barwach Leeds United występował w juniorach. Na koniec warto jeszcze wspomnieć Nicolę Zalewskiego, bo to zaledwie 17-latek z AS Romy. I właśnie w zespole do lat 17 rzymskiego klubu grał w minionym sezonie. Jacek Magiera zdecydował jednak, że młodziutki, filigranowy pomocnik może przydać się drużynie.

Skład reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata U-20

Bramkarze: Radosław Majecki (Legia Warszawa), Miłosz Mleczko (Puszcza Niepołomice), Karol Niemczycki (NAC Breda)



Obrońcy: Jakub Bednarczyk (FC St. Pauli), Adrian Gryszkiewicz (Górnik Zabrze), Maik Nawrocki (Werder Brema), Jan Sobociński (ŁKS Łódź), Serafin Szota (Odra Opole), Sebastian Walukiewicz (Pogoń Szczecin)



Pomocnicy: Mateusz Bogusz (Leeds United), David Kopacz (VfB Stuttgart), Tomasz Makowski (Lechia Gdańsk), Adrian Łyszczarz (GKS Katowice), Bartosz Slisz (KGHM Zagłębie Lubin), Michał Skóraś (Bruk-Bet Termalica Nieciecza), Adrian Stanilewicz (Bayer Leverkusen), Tymoteusz Puchacz (GKS Katowice), Nicola Zalewski (AS Roma), Marcel Zylla (Bayern Monachium)



Napastnicy: Adrian Benedyczak (Pogoń Szczecin), Dominik Steczyk (FC Nuernberg)