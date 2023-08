Pierwsza faza mistrzostw świata koszykarzy za nami. 16 drużyn przeszło do drugiej rundy i pozostaje w grze o medale. Pozostałe ekipy powalczą o miejsca 17-32. W tym gronie sensacyjnie znalazła się Francja. Niespodziewanie awans do drugiej rundy wywalczyła dziś debiutująca na mistrzostwach Gruzja. Do ostatnich minut o awans walczyli Grecy. Trzecie zwycięstwa zapisali na swoim koncie Amerykanie, Słoweńcy, Serbowie czy Hiszpanie.

/ PAP/EPA/EZRA ECAYAN / PAP/EPA W decydującym spotkaniu Gruzja wygrała z Wenezuelą 70:59. W drugiej kwarcie Wenezuelczycy zdobyli zaledwie 4 punkty. Taki wynik to w koszykówce prawdziwa rzadkość. Gruzinów do wygranej poprowadzili Tornike Shengelia - 25 punktów oraz Goga Bitadze - 11 punktów i 11 zbiórek. Bezpośredni pojedynek o awans stoczyli także Grecy i Nowozelandczycy. Pierwsza połowa dla drużyny z Antypodów. Druga dla Greków. W końcówce obie drużyny dzieliła niewielka różnica punktów. Ostatecznie górą Grecy 83:74. To oni zachowali w ostatnich akcjach więcej zimnej krwi. Do końca fazy grupowej o przejście do drugiej fazy walczyli także Brazylijczycy i drużyna Wybrzeża Kości Słoniowej. Brazylia gra dalej po zwycięstwie 89:77. Awans przypieczętowali też koszykarze z Portoryko. Pokonali Chińczyków 107:89. Z kompletem zwycięstw do drugiej fazy przeszła Słowenia. Tym razem pokonała Wyspy Zielonego Przylądka 92:77. Ponownie najskuteczniejszym zawodnikiem Słowenii był Luka Doncić. Dziś 19 punktów, 7 zbiórek, 9 asyst oraz 4 przechwyty. Doncić jest na razie najlepiej punktującym zawodnikiem całego turnieju. Średnio w każdym meczu rzuca po 30 punktów dla swojej drużyny. Dużo dobrego do gry Słowenii wniósł dziś także Klemen Prepelić wybrany najlepszym graczem spotkania. Także Serbowie mogą pochwalić się trzema wygranymi spotkaniami. Zespół z Bałkanów nie dał szans Sudanowi Południowemu. Końcowy wynik 115:83 nie pozostawia wątpliwości. Bardzo dobrze zagrał Bogdan Bogdanović. Do 23 punktów dołożył 3 zbiórki i 9 asyst. Bez najmniejszych problemów trzeci mecz na mistrzostwach wygrali Amerykanie. Starcie z Jordanią było jak mocniejszy trening. Koszykarze z USA wygrali 110:62. Większych problemów w pojedynku z Iranem uniknęli także broniący tytułu Hiszpanie. Wyrównana była tylko pierwsza kwarta. Końcowy wynik 85:65. Duża w tym zasługa braci Hernangomez. Juan rzucił 21 punktów. Miał 5 zbiórek i 3 asysty. Willy do 16 punktów dołożył 9 zbiórek i 2 asysty. Drużyny, które awansowały do drugiej rundy zabierają ze sobą wyniki z pierwszej fazy. W tej części turnieju każda z ekip rozegra więc po dwa spotkania. Z każdej z grup dwie najlepsze reprezentacje awansują do ćwierćfinałów. Największą sensacją pierwszej rundy jest odpadnięcie Francji. Wicemistrzowie Europy na rok przed Igrzyskami w Paryżu na mistrzostwach spisali się fatalnie. Przegrali z Kanadą i Łotwą, która pozostała w grze o medale. To drugi oprócz Gruzji debiutant z takim sukcesem na tegorocznym turnieju. Poza "Trójkolorowymi" w drugiej fazie są wszystkie drużyny z czołowej dziesiątki światowego rankingu FIBA. Oczywiście poza Argentyną, która nie zakwalifikowała się na mistrzostwa. Składy grup w drugiej fazie mistrzostw świata: Grupa I: 1. Serbia - 6 punktów 2. Dominikana - 6 3. Włochy - 5 4. Portoryko - 5 Grupa J: 1. USA - 6 2. Litwa - 6 3. Grecja - 5 4. Czarnogóra - 5 Grupa K: 1. Niemcy - 6 2. Słowenia - 6 3. Australia - 5 4. Gruzja - 5 Grupa L: 1. Hiszpania - 6 2. Kanada - 6 3. Brazylia - 5 4. Łotwa - 5 Zobacz również: Kamil Glik w Cracovii!

