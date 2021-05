Niemcy, Austria i Białoruś będą rywalami polskich piłkarzy ręcznych w grupie D w pierwszej rundzie przyszłorocznych mistrzostw Europy, które odbędą się na Węgrzech i Słowacji. Losowanie odbyło się w Budapeszcie.

Reprezentacja Polski w piłce ręcznej / Maciej Kulczyński / PAP

24 zespoły zostały podzielone na cztery koszyki. Polska była losowana z czwartego, bo w eliminacjach do mistrzostw Europy podopieczni trenera Patryka Rombla zajęli w grupie 5. dopiero trzecie miejsce za Słowenią i Holandią.

Przed losowaniem wiadomo było, że do grupy A trafi Słowenia (mecze tej grupy będą rozgrywane w Debreczynie), do grupy B - Węgry (Budapeszt), grupy C - Chorwacja (Szeged), grupy D - Niemcy (Bratysława), grupy E - Czechy (Bratysława), a Słowacja zagra w grupie F w Koszycach.



Drużyny z czwartego koszyka losował Rodrigo Corrales. Bramkarz Telekomu Veszprem przyniósł szczęście biało-czerwonym, którzy trafili do grupy D. Ich rywalami będą Niemcy, Austria i Białoruś. Polscy fani piłki ręcznej nie mają prawa narzekać. Możliwe bowiem było np. takie zestawienie: Hiszpania, Dania, Francja i Polska. Swoje mecze pierwszej rundy polska reprezentacja rozgrywać będzie w Bratysławie.



Najsilniejsza wydaje się grupa C, w której znalazły się Chorwacja, Serbia, Francja i Ukraina. Niedawni pogromcy Polaków Holendrzy trafili do grupy B, gdzie spotkają się z Portugalią, Węgrami i Islandią.



Przyszłoroczne mistrzostwa Europy rozpoczną się 13 stycznia, a zakończą 30 stycznia. Mecze drugiej rundy, do której awansuje 12 drużyn, odbywać się będą w Budapeszcie i Bratysławie. Spotkania półfinałowe, finał i mecz o trzecie miejsce rozegrane zostaną w stolicy Węgier.



Podział na grupy ME 2022 piłkarzy ręcznych



A (Debreczyn) - Słowenia, Dania, Macedonia Północna, Czarnogóra

B (Budapeszt) - Portugalia, Węgry, Islandia, Holandia

C (Szeged) - Chorwacja, Serbia, Francja, Ukraina

D (Bratysława) - Niemcy, Austria, Białoruś, Polska

E (Bratysława) - Hiszpania, Szwecja, Czechy, Bośnia i Hercegowina

F (Koszyce) - Norwegia, Rosja, Słowacja, Litwa