Mateusz Rudyk zdobył srebrny medal mistrzostw Europy w kolarstwie torowym w holenderskim Apeldoorn w konkurencji sprintu. Tytuł mistrzowski obronił reprezentant gospodarzy Harrie Lavreysen, który w finale pokonał Polaka 2:0.

Mateusz Rudyk / Leszek Szymański / PAP

To drugi medal Rudyka w Apeldoorn. W środę wywalczył brązowy w sprincie drużynowym.

28-letni kolarz z Grudziądza powtórzył wynik z poprzednich mistrzostw Europy. Drogę do podium utorował sobie w piątek, eliminując najpierw Hiszpana Alejandro Martineza, a następnie Francuza Sebastiena Vigiera. W sobotę przeżył "deja vu", ścigając się z tymi samymi rywalami, co przed rokiem w szwajcarskim Grenchen: w półfinale wygrał 2:0 z reprezentantem Izraela rosyjskiego pochodzenia Mikhailem Yakovlevem, a w finale nie sprostał Lavreysenowi. W obu wyścigach o złoto potężnie zbudowany Holender, mistrz olimpijski i świata, wyprzedził go wyraźnie - o 0,111 s oraz o 0,119 s.