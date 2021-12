Marek Goczał i Łukasz Łaskawiec odnotowali drugie z rzędu zwycięstwo etapowe w finałowej rundzie Pucharu Świata w rajdach cross- country- Hai’l International Rally. Reprezentanci polskiego zespołu Cobant Energylandia Rally Team objęli prowadzenie w klasyfikacji generalnej klasy T4.

Marek Goczał / Materiały prasowe

Druga załoga reprezentująca barwy tego zespołu - Michał Goczał i Szymon Gospodarczyk nie dotarła do mety 3 etapu rajdu. Do tej pory to właśnie ten duet prowadził w klasyfikacji T4, jednak na 30 kilometrze 3 odcinka specjalnego awarii uległa skrzynia biegów w ich Can-amie Mavericku X3. Załoga była zmuszona zawrócić i pożegnać się z szansą na zwycięstwo.

Dzisiejszy etap był typowo dakarowy - bardzo szybki i intensywny. Trochę jest mi smutno, myślałem, że razem z bratem staniemy na podium. Michałowi dzisiaj popsuła się skrzynia biegów i nie ukończył etapu, dlatego nie do końca potrafię się cieszyć z dzisiejszego wyniku. Myślałem, że do końca powalczymy ze sobą. Odcinek bardzo mi się podobał - miał kilka przerywników trudnych technicznie, a także szybkie partie prowadzące przez szczyty. Każdy przejechany kilometr tutaj jest owocny, uczymy się nowych rzeczy, testujemy wytrzymałość sprzętu. Jutro ostatni etap. Będziemy walczyć o utrzymanie 1 miejsca - Marek Goczał

Happy end-u nie będzie. Niestety 30 kilometrów po starcie awarii uległa nasza skrzynia biegów. Tocząc się 30 km/h wróciliśmy na start odcinka, a stamtąd na lawecie wróciliśmy do serwisu. Nasi mechanicy teraz ciężko pracują, żebyśmy jutro mogli stanąć na starcie ostatniego etapu. Wielkie gratulacje dla Marka i Łukasza za zwycięstwo etapowe i objęcie prowadzenia w rajdzie - Szymon Gospodarczyk

11 grudnia wystartuje czwarty, ostatni etap Hai’l International Rally.