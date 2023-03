W piątek rozpocznie się nowy sezon rajdowych mistrzostw Europy. Rywalizację w cyklu ERC otwiera 36. Rajd Fafe w Portugalii. Będzie to jednocześnie pierwszy występ Mikołaja Marczyka i Szymona Gospodarczyka w nowym sezonie. Załoga ORLEN Team potraktuje ten występ testowo. Skupi się głównie na ustawieniach swojej nowej rajdówki - Škody Fabii RS Rally2.

Mikołaj Marczyk / Jakub Rutka / Archiwum RMF FM

36. Rajd Fafe otworzy sezon Rajdowych Mistrzostw Europy ERC. Na starcie zamelduje się 86 załóg - w tym aż 45 załóg w samochodach najwyższej kategorii Rally2. Jedną z nich będą Mikołaj Marczyk oraz Szymon Gospodarczyk, którzy na drzwi swojej Škody Fabii RS Rally2 nakleją numer 29.

Zawodnicy pokonają łącznie 17 odcinków specjalnych o łącznej długości 180 kilometrów. Rajd rozpocznie się w piątek, 10 marca, o godzinie 21:05 od odcinka superspecjalnego Fafe. Sobotnia oraz niedzielna rywalizacja przebiegać będzie po szutrowych oesach północnej Portugalii, znanych zawodnikom głównie z rundy Rajdowych Mistrzostw Świata WRC - Rajdu Portugalii. Tegoroczny Rajd Fafe będzie jedną z najlepiej obsadzonych rund mistrzostw Europy w ostatnich latach, więc zapowiada się wyjątkowo zacięta rywalizacja.

Marczyk i Gospodarczyk potraktują występ w okolicach Porto czysto treningowo. Raz, że będzie to pierwszy start załogi ORLEN Team w swojej nowej rajdówce - Škodzie Fabii RS Rally2. Dwa, że start w Fafe będzie doskonałym treningiem przed Rajdem Portugalii - rundą Rajdowych Mistrzostw Świata WRC, w której Marczyk i Gospodarczyk wystartują w połowie maja.

"Mistrzostwa Europy nigdy nie były obsadzone tak mocno"

Sezon 2023 rozpoczynamy od pierwszej rundy mistrzostw Europy - Rajdu Fafe. Wybraliśmy ten rajd m.in. z tego względu, że wrócimy w dokładnie to samo miejsce za dwa miesiące, bo tutaj odbędzie się Rajd Portugalii zaliczany do mistrzostw świata. Dodatkowo przetestujemy naszą nową rajdówkę - Škodę Fabię RS Rally2 - mówi Mikołaj Marczyk.

Bardzo się cieszę, że zaczynamy ten sezon tak wcześnie. A rajd to przecież zawsze o wiele lepszy trening, niż zwykłe testy. Tym bardziej, że w stawce mamy aż 45 załóg w autach kategorii Rally2. Mistrzostwa Europy nigdy nie były obsadzone tak mocno. Powalczymy z zawodnikami znanymi z mistrzostw świata - w Fafe wystartuje chociażby Hayden Paddon, Mads Ostberg, czy Craig Breen - fabryczny kierowca Hyundaia. Cieszę się, że sprawdzimy się w tak mocnej stawce na odcinkach, które już trochę znamy. Cieszę się również z tego, że wystartujemy na zupełnie nowych oponach Michelin. Jestem niezmiernie ciekawy jak będzie spisywał się ten nowy model ogumienia - podsumował kierowca ORLEN Team.

W ten weekend startujemy w Rajdzie Fafe, niedaleko Porto na północy Portugalii. Rajdy to w tej części kraju bardzo popularny sport, więc spodziewamy się na trasach mnóstwa kibiców. Tym bardziej, że lista zgłoszeń w tym roku jest naprawdę bardzo "bogata" - aż 45 załóg w autach klasy Rally2, w tym goście z mistrzostw świata - podkreślił Szymon Gospodarczyk.

W środę czekają na nas testy samochodu. Musimy dopracować wszystkie szczegóły i odpowiednio ustawić samochód. Musimy też zapoznać się z nowymi oponami Michelin. Traktujemy ten start jako trening. To mistrzostwa Europy, a my wrócimy tutaj za dwa miesiące na Rajd Portugalii zaliczany do mistrzostw świata. To będzie na pewno bardzo ciekawy i pracowity weekend - zakończył pilot załogi ORLEN Team.

