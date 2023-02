Cztery rajdy w mistrzostwach świata w kategorii WRC2 w Europie i ambitne plany na kolejne występy w Polsce, a być może i na innych kontynentach - to wszystko w nowej rajdówce, którą jest Škoda Fabia RS Rally2. To ogłoszone dziś plany startów Mikołaja Marczyka i Szymona Gospodarczyka na sezon 2023. Panowie w zeszłym roku zbierali doświadczenie w rajdach najtrudniejszego i najbardziej prestiżowego cyklu. W tym roku będą chcieli to doświadczenie wykorzystać i atakować coraz wyższe lokaty podczas poszczególnych startów.

Marczyk i Gospodarczyk z nową rajdówką w serii WRC2 Jakub Rutka / RMF FM W sezonie 2023 załoga na pewno wystartuje w cyklu WRC2 w Portugalii, Sardynii, Estonii oraz Finlandii, gdzie będzie mogła korzystać z ubiegłorocznego doświadczenia. Odnośnie pozostałych rund, duet będzie podejmował decyzje na bieżąco w trakcie sezonu. Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk tegoroczne starty rozpoczną jednak od udziału w mistrzostwach Europy, w Rajdzie Fafe, gdzie będą testować swoją nową rajdową broń, czyli Škodę Fabię RS Rally2. Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marczyk i Gospodarczyk z nową rajdówką w serii WRC2 Wystartujemy w Rajdzie Fafe, który odbywa się na trasach Rajdu Portugalii. Uznałem, że najlepszy trening jest podczas właściwiej rywalizacji sportowej. Dlatego zamiast obszernych testów po cichu, będziemy na oczach kibiców poznawać nowy dla nas samochód - mówił w rozmowie z RMF FM Mikołaj Marczyk. / Materiały prasowe Co z Rajdem Polski? Załoga Škody zaprezentuje się również przed polskimi kibicami. Mikołaj i Szymon na pewno wystartują w wieńczącym sezon Rajdzie Barbórka w Warszawie. Liczę na to, że wystartujemy jeszcze w dodatkowych rajdach u nas w Polsce. Bardzo zależy mi, żeby pojawić się na trasach naszej polskiej rundy mistrzostw Europy. W zeszłym roku wygraliśmy tę rundę. Nie możemy jeszcze w tej chwili potwierdzić naszego startu, ale z całych sił pracujemy nad tym, żeby było to możliwe - mówi Mikołaj Marczyk. Mikołaj Marczyk / Jakub Rutka / RMF FM Cenne doświadczenie zebrane w poprzednich sezonach Mikołaj Marczyk oraz Szymon Gospodarczyk zadebiutowali w rajdowych mistrzostwach świata WRC w ubiegłym roku. Po sezonie 2021, pełnym sukcesów w rajdowych mistrzostwach Europy i zdobyciu drugiego tytułu mistrzów Polski, załoga ORLEN Team zdecydowała się podnieść swój poziom sportowy, przechodząc do najważniejszego i najtrudniejszego cyklu rajdowego na świecie. Rajdowcy stanęli na podium podczas swojego debiutu w Rajdzie Portugalii oraz Rajdzie Finlandii w ich głównej kategorii - WRC2 Junior, notując po drodze bardzo dobre występy w Chorwacji, Sardynii, Estonii oraz Katalonii. W międzyczasie Marczyk i Gospodarczyk wygrali ORLEN 78. Rajd Polski, będący rundą mistrzostw Europy. Wygrali też w przypadku dwóch pozostałych startów na terenie naszego kraju, czyli PLATINUM Memoriału Kuliga i Bublewicza oraz Rajdu Barbórka w Warszawie. / Materiały prasowe Rajd Fafe, którym polski duet rozpocznie sezon, odbędzie się w dniach 10-12 marca. Trasa rundy rajdowych mistrzostw Europy liczy 180 kilometrów odcinków specjalnych. Zobacz również: Robert Lewandowski kontuzjowany. Nie zagra w El Clasico

Świątek wciąż liderką rankingu WTA. Hurkacz nadal 11 w ATP

Juergen Klinsmann selekcjonerem Korei Południowej

​Dziś gala the Best FIFA Football Awards w Paryżu. Polak z nominacją Opracowanie: Cezary Faber