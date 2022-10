Rajd Katalonii zakończył sezon Rajdowych Mistrzostw Świata WRC dla Mikołaja Marczyka i Szymona Gospodarczyka. Załoga ORLEN Team zajęła w Hiszpanii wysokie 10. miejsce w solidnie obsadzonej klasie WRC 2 Open oraz świetne 6. miejsce w klasie WRC 2 Junior. Załoga Skody, na której widoczne jest logo RMF FM, zbierała w tym debiutanckim sezonie doświadczenie. Teraz deklaruje walkę w kolejnym sezonie mistrzostw świata!

Załoga ORLEN Team w Rajdzie Katalonii / Materiały prasowe

Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk zakończyli pierwszy sezon startów w Rajdowych Mistrzostwach Świata WRC. Załoga ORLEN Team podczas Rajdu Katalonii powróciła na asfalt po sześciomiesięcznej przerwie. Duet w Skodzie Fabii Rally2 evo szybko przestawił się na nowy tryb i był niezwykle konkurencyjny na krętych hiszpańskich trasach.

Świetny występ w WRC2 Junior

Marczyk i Gospodarczyk wygrali kolejny odcinek w klasie WRC 2 Junior i wbili się na podium tego odcinka w WRC 2 Open. Polska załoga regularnie notowała czasy w czołówce, co ostatecznie pozwoliło jej na zajęcie wysokiego 10. miejsca w klasie WRC 2 Open, w której wystartowało ponad 30 załóg, oraz 6. pozycji w klasie WRC 2 Junior. To był kolejny bardzo dobry występ załogi ORLEN Team.

Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk na mecie Rajdu Katalonii Materiały prasowe

Udany sezon w WRC2

Rajd Katalonii zakończył pierwszy sezon startów Marczyka i Gospodarczyka w Rajdowych Mistrzostwach Świata. Załoga zachwycała kibiców i ekspertów swoim tempem, stając na podium w swoich debiutach w niesamowicie wymagających imprezach, jak Rajd Portugalii, czy Rajd Finlandii. To prawdopodobnie pozwoli na zajęcie 6. miejsca w stawce najlepszych juniorów świata.

Meta tak długiego i wymagającego Rajdu Katalonii to dla nas duży sukces. Ta impreza dała nam mnóstwo doświadczenia. Najważniejsza jest nauka - dokładnie poznaliśmy charakterystykę rajdu i na pewno wykorzystamy to w przyszłości. Jestem bardzo zadowolony z tempa, które pokazywaliśmy w piątek i w niedzielę. Jeśli chodzi o sobotę, to ja, jako perfekcjonista, wciąż widzę pole do poprawy - zaznaczył Mikołaj Marczyk.

Polski kierowca najbardziej zadowolony jest z Power Stage czyli dodatkowo punktowanego ostatniego odcinka rajdu. Tam Miko i Szymon bili się na ułamki sekund z rywalami w WRC2 Junior i to oni wyszli z tej walki zwycięsko.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego rajdu. To była bardzo wymagająca impreza. Zazwyczaj jest tutaj słonecznie i sucho, a w tym roku regularnie nawiedzały nas opady deszczu. Towarzyszyła nam oponiarska ruletka, z którą - według mnie - bardzo dobrze sobie poradziliśmy. Jako zespół zdaliśmy egzamin, który przygotował dla nas Rajd Katalonii - podkreślił Szymon Gospodarczyk.

Załoga ORLEN Team w Rajdzie Katalonii Materiały prasowe

Doświadczeni po debiutach

Biało-czerwoni maja za sobą debiutancki sezon w WRC2. Miko i Szymon przejechali sześć rajdów, podczas których zbierali doświadczenie na najtrudniejszych trasach świata. Wszak WRC2 to rywalizacja w mistrzostwach świata, choć w samochodach nieco innej specyfikacji.

Ten sezon bardzo przypomina mi rok 2020. Wtedy debiutowaliśmy w mistrzostwach Europy i musieliśmy nauczyć się nowych rajdów - ich charakterystyki. Ta wiedza zaprocentowała tym, że w 2021 roku byliśmy na trasach ERC jedną z najszybszych załóg i zdobyliśmy tytuł mistrzów Europy juniorów. Wierzę w to, że tutaj będzie podobnie. W 2022 roku celem była nauka i poznanie nowych rajdów, nowego cyklu - mistrzostw świata. Cel zrealizowaliśmy w 100 procentach. Ogrom wiedzy, którą zebraliśmy, będzie bezcenny w przyszłości. Jestem przekonany o tym, że w przyszłym sezonie będziemy walczyli o najwyższe pozycje. Jesteśmy gotowi do walki o przyszłość - wtrącił na koniec Marczyk, podsumowując jednocześnie sezon 2022.