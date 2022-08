Od czwartku 18 sierpnia do soboty 20 sierpnia w krakowskiej Tauron Arenie rozgrywany zostanie XIX Memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Dla polskich siatkarzy to ostatni sprawdzian przed występem na rozgrywanych w Polsce i Słowenii mistrzostwach świata. Mamy dla Was bilety na każdy z meczów polskiej drużyny rozgrywany podczas Memoriału Huberta Wagnera. Jak zdobyć podwójne zaproszenia?

Marcin Janusz i Bartosz Kurek / Adam Warżawa / PAP Memoriał Wagnera uznawany jest za największy towarzyski turniej siatkarski na świecie. Zwykle biorą w nim udział zespoły ze ścisłej światowej czołówki. Nie inaczej jest w tym roku. Oprócz Polski, w 19. edycji turnieju wystąpią brązowi medaliści igrzysk olimpijskich z Tokio Argentyńczycy, czwarta drużyna mistrzostw Europy w 2021 roku Serbowie i reprezentacja Iranu. Polacy będą bronić wywalczonego przed rokiem złotego medalu. Prowadzeni wówczas przez Vitala Heynena siatkarze pokonali Norwegię, Egipt i Azerbejdżan. Dobra forma Polaków Krakowska impreza będzie ostatnim sprawdzianem formy dla reprezentacji Polski przed startującymi 26 sierpnia mistrzostwami świata, które zostaną rozegrane w Polsce i Słowenii. Podopieczni Nikoli Grbica wydają się być w dobrej formie - w zakończonej niedawno czwartej edycji Ligi Narodów zajęli 3. miejsce, ustępując jedynie Francji i Stanom Zjednoczonym. Zobacz również: Już w sobotę towarzyski mecz Polska - Ukraina. Zobacz siatkarzy na żywo! Ku pamięci wybitnego trenera Rozgrywany od 2003 Memoriał Wagnera ma na celu uhonorowanie najwybitniejszego polskiego trenera siatkówki, Huberta Jerzego Wagnera. Doprowadził on reprezentację Polski do mistrzostwa świata w 1974 roku i złotego medalu na igrzyskach olimpijskich w 1976 roku. Memoriał Wagnera gości w Krakowie nieprzerwanie od 2016 roku (w 2020 roku impreza nie odbyła się z powodu pandemii koronawirusa). 19. edycja będzie zatem szóstym z rzędu turniejem rozgrywanym w TAURON Arenie Kraków, ale siódmym łącznie - pierwszy turniej rozegrano w krakowskiej hali w 2014 roku, potem zawody na jeden rok przeniesiono do Torunia. Terminarz: 18 sierpnia (czwartek), godz. 17:30

Argentyna - Serbia

Polska - Iran

19 sierpnia (piątek), godz. 17:30

Iran - Serbia

Polska - Argentyna

20 sierpnia (sobota), godz. 16:00

Argentyna - Iran

Polska - Serbia



RMF 24