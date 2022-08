W sobotę 13 sierpnia siatkarze reprezentacji Polski zmierzą się w Radomiu w towarzyskim meczu z Ukrainą. Będzie to jedna z ostatnich okazji, by zobaczyć podopiecznych Nikoli Grbicia w akcji przed mistrzostwami świata. Mamy dla Was zaproszenia na to spotkanie. Jak zdobyć bilety? Sprawdź!

Siatkarze reprezentacji Polski / Roberto Tommasini / ipa-agency.n / PAP/PA Zarówno dla Polaków, jak i Ukraińców będzie to jeden z ostatnich sprawdzianów przed zbliżającymi się mistrzostwami świata. Turniej, w którym polscy siatkarze będą bronić wywalczonego przed czterema laty tytułu, odbędzie się w dniach 26 sierpnia - 11 września w Polsce i Słowenii. Spotkanie Polska - Ukraina zostanie rozegrane w Radomskim Centrum Sportu przy ul. Andrzeja Struga 63 o godzinie 18:00. Jesteśmy pewni, że najlepsi kibice licznie pojawią się w radomskiej hali i będę żarliwie dopingować mistrzów świata! Po Ukrainie jeszcze Memoriał Wagnera Po meczu w Radomiu reprezentantów Polski czeka jeszcze występ w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Podopieczni Nikoli Grbicia rozegrają w TAURON Arenie Kraków trzy spotkania - z Iranem, Argentyną i Serbią. Także na te mecze bedziemy mieć zaproszenia. RMF 24