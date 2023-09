Do niedzieli, do 24 września trwa w Łodzi turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich 2024 w siatkówce kobiet. Mamy dla Was bilety na spotkania polskiej reprezentacji z Niemkami (piątek), Amerykankami (sobota)i Włoszkami (niedziela). Najgroźniejszymi rywalkami naszych zawodniczek będą właśnie reprezentacje USA i Włoch.

Siatkarki reprezentacji Polski po meczu ze Słowenią na olimpijskim turnieju kwalifikacyjnym Paryż 2024, w łódzkiej Atlas Arenie / Grzegorz Michałowski / PAP Turniej w Łodzi to dla reprezentacji Polski i szkoleniowca Stefano Lavariniego kluczowe wydarzenie tego sezonu. Awans na igrzyska olimpijskie jest jednym z głównych celów, które Lavarini postawił sobie i drużynie, gdy w styczniu ubiegłego roku objął polską kadrę. Mamy świadomość, że te zawody będą niezwykle trudne, trzeba wygrać prawie wszystkie mecze, bo miejsca na igrzyska są tylko dwa - mówił przed turniejem włoski selekcjoner. O bilety do Paryża walczy osiem drużyn. Oprócz naszych biało-czerwonych siatkarki ze Słowenii, Korei Południowej, Kolumbii, Tajlandii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Włoch. Dwa ostatnie spotkania mogą okazać się decydujące dla awansu. W tegorocznej edycji Ligi Narodów, Polki rywalizowały z Włoszkami i Amerykankami; z pierwszymi wygrały 3:1, a z drugimi przegrały 2:3, ale w meczu o trzecie miejsce zwyciężyły 3:2. Turniej potrwa do 24 września. Dwa najlepsze zespoły uzyskają prawo startu na przyszłorocznych igrzyskach. Pozostałe dwa turnieje, także z udziałem ośmiu drużyn, odbędą się w Tokio oraz chińskim Ningbo. Atlas Arena to miejsce szczęśliwe dla naszych siatkarek. W 2009 roku zdobyły tam brązowy medal mistrzostw Europy, a 10 lat później wywalczyły awans do półfinału europejskiego czempionatu. Rok temu podopieczne Lavariniego rozgrywały tam drugą fazę grupową mistrzostw świata, wygrywając trzy z czterech meczów i awansując do ćwierćfinału. Kiedy mecze Polek w Łodzi? Turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich 2024 w siatkówce kobiet 16.09 (sobota): Polska - Słowenia 3:0 (25:18, 25:15, 25:22)

17.09 (niedziela): Polska - Korea Południowa 3:1 (25:22, 24:26, 25:21, 25:9)

19.09 (wtorek): Polska - Kolumbia (godz. 17.30)

20.09 (środa): Polska - Tajlandia (godz. 17.30)

22.09 (piątek): Polska - Niemcy (godz. 17.30)

23.09 (sobota): Polska - Stany Zjednoczone (godz. 17.30)

22.09 (piątek): Polska - Niemcy (godz. 17.30)

23.09 (sobota): Polska - Stany Zjednoczone (godz. 17.30)

24.09 (niedziela): Polska - Włochy (godz. 20.30) Mamy bilety na turniej kwalifikacyjny do IO