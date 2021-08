Lionel Messi porozumiał się z Paris Saint Germain (PSG). Jak informuje gazeta sportowa "L'Equipe", Argentyńczyk - którego rozstanie po ponad 20 latach z Barceloną ogłoszono kilka dni temu - jeszcze dziś ma pojawić się w Paryżu, by dograć szczegóły umowy z francuskim klubem.

W niedzielę Lionel Messi pojawił się na konferencji prasowej na Camp Nou, żeby pożegnać się z kibicami / ANDREU DALMAU / PAP/EPA

Francuskie media donoszą, że Lionel Messi dziś wieczorem przyjedzie do Paryża i ma zostać przebadany przez lekarzy francuskiego klubu.

Niektóre z redakcji twierdzą, że jeszcze dzisiaj zawodnik podpisze kontrakt, inne zapewniają natomiast, że umowa została już podpisana.

Według doniesień z Paryża, kontrakt zwiąże piłkarza z PSG na dwa lub trzy lata.

Gwiazdor w niedzielę pożegnał się z kibicami Barcelony

W niedzielę Lionel Messi pojawił się na konferencji prasowej na Camp Nou, żeby pożegnać się z kibicami. Wokół stadionu zgromadziły się setki fanów Barcelony.

"To najtrudniejszy moment w mojej karierze. Kiedy mi przekazano, że to już koniec, po prostu zamarłem. To było jak kubeł zimnej wody, do dziś się z tego nie otrząsnąłem" - mówił Argentyńczyk w pożegnalnym wystąpieniu.

Nie zdołał opanować łez.

W Barcelonie Lionel Messi spędził ponad 20 lat

Informację o tym, że Lionel Messi nie będzie dłużej występować w Barcelonie, z którą związany był od początku kariery, ogłoszono w czwartek wieczorem.

Argentyńczyk spędził w drużynie "Dumy Katalonii" ponad 20 lat. W pierwszym zespole Barcelony grał przez 17 sezonów, stając się niemal od początku występów gwiazdą drużyny.

Zdobył dla "Dumy Katalonii" 682 gole, czym zapracował na tytuł najlepszego strzelca w historii klubu.

Większość kibiców uważa Messiego za najlepszego piłkarza Barcelony w historii.